Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi: İmza töreni düzenlendi!

        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi: İmza töreni düzenlendi!

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Sergen Yalçın için TFF'nin Riva'daki merkezinde imza töreni düzenlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 14:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Sergen Yalçın için TFF’nin Riva’daki merkezinde imza töreni düzenlendi.

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, sözlerine şöyle başladı:

        "Bugün A Milli Takımımızı 5 yıl sonra yeniden bir Türk teknik direktöre emanet etmenin gururunu yaşıyoruz. Sergen Yalçın herkesin yakından tanıdığı, Türk futbolu en değerli isimlerinden birisidir. Futbol bilgisi ve tecrübesini, A Milli Takım için kullanacaktır. Hocamız bu görevi kabul ederken, maddi konuları ön plana çıkarmaması, Milli Takım arzusu ve hedeflerinin göstergesidir. Hep birlikte başarı için çalışacağız. Sergen Hoca'nın Milli Takım'ın hedeflerine ulaşmasında başarılı olacağına inanıyoruz."

        SERGEN YALÇIN: EN ÖNEMLİ GÜNLERİMDEN BİRİ

        A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Başkana ve yönetime teşekkür ederim. Futbolculuk dönemimde de milli formayı gururla taşıdım. Kariyerimin en önemli günlerinden biri... Milli Takım her şeyin üzerinde. Çok başarılı günler yaşayacağımızı düşünüyoruz. Herkese bu yolda ihtiyacımız var. Umarım çok güzel günler bizi bekliyordur." açıklamasını yaptı.

        "HALKIN TEKNİK DİREKTÖRÜYÜM"

        "Bizim Çocuklar" olgusu tahribata uğradı. Bunu nasıl düzelteceksiniz?" sorusuna Sergen Yalçın, "Çok tahribata uğradığını düşünmüyorum. Futbolda bazen işler iyi gider, bazen kötü gider. Milli Takım duygusu, birlikte hareket gibi duyguları ön plana alacağız. Halkın teknik direktörüyüm... Herkese bu yolda ihtiyacımız var. Milli Takım arzusu ve ilgisi geri dönecek. Halkımız yine Milli Takım'ın peşinde koşacak. Bu kolay bir süre değil. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası var. Başkanımızla konuşurken, bunları dikkate aldık. Süre ancak oraya yetiyor. Hep birlikte o heyecanı yaratacağımızı düşünüyorum." cevabını verdi.

        "HOCANIN TÜRK OLMASI ÖNEMLİ"

        Sergen Yalçın, "Hocanın Türk olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyuncularımız da Türk... Milli Takım kapısı herkese açık... Her zaman istediğiniz şeyi sorabilirsiniz. Kapımız herkese, tüm oyunculara açık... Herkes rahat olabilir." ifadelerini kullandı.

        "EN DOĞRU, EN ADALETLİ KADRO OLACAK"

        Tecrübeli teknik adam, "Milli Takım tercihleri yapacağız, bunlar tartışılabilir. En doğru ve adaletli kadro ile sonuca nasıl gidebiliriz üzerine çalışacağız. Halkımızın, Milli Takım'ın peşinden koşması ve başarılarla mutlu olması gerekiyor. Halkı başarılarla birlikte Milli Takım'ın arkasında toplamaya çalışacağız. Milli Takım her şeyin üzerinde, burada forma olmaz. Herkes öyle gelecek. Ben de heyecanlıyım, en büyük görevi üstleniyorum. Bir şey yaparken birlikte olacağız. Siz, bizim yanımızda olacaksınız. Halkımız da arkamızda olacak ve hep birlikte bir şeyler başaracağız." dedi.

        "BERKE ÖZER GELMEYİ ÇOK İSTİYOR, ÇÖZERİZ"

        Sergen Yalçın, "Berke Özer konusunda bizden önce yaşanan bir sorun var. Oyuncular zaman zaman hata yapabilir. Berke de milli takıma gelmeyi çok istiyor. Bunlar çözülemeyecek sorunlar değil. Hepsini kolaylıkla çözebiliriz. Genç oyuncularımızı yeniden milli takıma kazandırmak da bizim görevimiz." açıklamasını yaptı.

        "KİMSE LİSTELERE SERGEN YALÇIN YAZMADI, KERAMET BURADA"

        İbrahim Hacıosmanoğlu: "Vincenzo Montella'nın hakkını yemeyelim. Çalıştığı sürede başarılar elde etti, teşekkür ediyorum. Yabancı teknik adam da getirebilirdik. Bütün basın teknik direktör adayları yaptı. Bütün listelere baktım ama Sergen Yalçın hiç yoktu... Keramet herhalde burada... Haydi 1'e veya 2'ye yazmadınız... 6 veya 7. sıraya da mı yazılmazdı? Delikanlılığına ve futbol zekasına güveniyorum. Biliyorsunuz ayağıyla basket atan bir adam. Hem hocalık, hem de ağabeylik yaparak başarılı olacağını düşünüyorum. Kendisi 'Bu gurur bana yeter! Daha çok çalışacağım' dedi. Futbol zekası hakkında konuşabilecek biri yok. Hakkında konuşanlar var. Kendisi çok çalışarak kim olduğunu göstermeli. Kendi adına çok çalışarak bunu göstermeli. Bazı insanlar konuşabilir ama hayatla ilgili taşıdığı sorumluluğu ve yaptıklarını biliyorum. Henüz 17 yaşındayken, Süleyman Seba döneminde Beşiktaş'taydı. O zamandan beri kendisini tanıyorum. Allah kalbine göre versin. Görevimiz saha dışında rahat çalıştırabilecek imkanları sunmak. Kardeşim doğru söyledim değil mi?" diyerek Sergen Yalçın'a döndü.

        Sergen Yalçın, "Herkese ihtiyacımız var. Sorumluluğumuzun farkındayız." cevabını verdi.

        "ELEŞTİRİLERE AÇIĞIZ, ANTRENMANLIYIZ"

        Sergen Yalçın, "Eleştiri olacak, buna alışığız. Kendi bildiğimizi, doğru bildiğimizi yapacağız. Erken konuşmamak lazım, ne olacağını göreceğiz. Planlarımızı ve hedeflerimizi zamanla göreceğiz. Eleştiriye alışığız, antrenmanlıyız. Çok sorun olmaz o kısım." ifadelerini kullandı.

        "ANADOLU'DA, BÜYÜK TAKIMDA ÇALIŞTIM!"

        Sergen Yalçın, "Anadolu'da küme düşme tehlikesi yaşayan takımlarda çalıştım. Burada çok büyük tecrübe kazandık. Büyük takımda çalıştık, burada tecrübeler elde ettik, kupalar kazandık. Dört büyük takımlarda oynadım, orada işleyişi biliyorum. Ne olursa olsun sonuç önemli. Bizim yaptığımız iş sonuç odakl. Sonuç gelirse sorun olmaz. Bunun için bir sürü etken var. Belki oyunlar beğenilmeyecek, sonuçlar beğenilecek. Çok başarılı olacağımızı düşünüyorum. Milli Takım'ı oyuncularla birlikte olmak istediği yere getireceğimizi düşünüyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO

        Nusaybin'de kaçak elektrikle kripto para üretimi yapanlara operasyon

         Dicle Elektrik, Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda ortaya çıkarılan kripto para üretim tesisinde, aylık yaklaşık 200 hanenin tüketimine eşdeğer kaçak elektrik kullanıldığını açıkladı.(İHA)

        #sergen yalçın
        #Milli Takım
        #türkiye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor