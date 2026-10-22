A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi: İmza töreni düzenlendi!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Sergen Yalçın için TFF’nin Riva’daki merkezinde imza töreni düzenlendi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, sözlerine şöyle başladı:

"Bugün A Milli Takımımızı 5 yıl sonra yeniden bir Türk teknik direktöre emanet etmenin gururunu yaşıyoruz. Sergen Yalçın herkesin yakından tanıdığı, Türk futbolu en değerli isimlerinden birisidir. Futbol bilgisi ve tecrübesini, A Milli Takım için kullanacaktır. Hocamız bu görevi kabul ederken, maddi konuları ön plana çıkarmaması, Milli Takım arzusu ve hedeflerinin göstergesidir. Hep birlikte başarı için çalışacağız. Sergen Hoca'nın Milli Takım'ın hedeflerine ulaşmasında başarılı olacağına inanıyoruz."

SERGEN YALÇIN: EN ÖNEMLİ GÜNLERİMDEN BİRİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Başkana ve yönetime teşekkür ederim. Futbolculuk dönemimde de milli formayı gururla taşıdım. Kariyerimin en önemli günlerinden biri... Milli Takım her şeyin üzerinde. Çok başarılı günler yaşayacağımızı düşünüyoruz. Herkese bu yolda ihtiyacımız var. Umarım çok güzel günler bizi bekliyordur." açıklamasını yaptı.

"HALKIN TEKNİK DİREKTÖRÜYÜM"

"Bizim Çocuklar" olgusu tahribata uğradı. Bunu nasıl düzelteceksiniz?" sorusuna Sergen Yalçın, "Çok tahribata uğradığını düşünmüyorum. Futbolda bazen işler iyi gider, bazen kötü gider. Milli Takım duygusu, birlikte hareket gibi duyguları ön plana alacağız. Halkın teknik direktörüyüm... Herkese bu yolda ihtiyacımız var. Milli Takım arzusu ve ilgisi geri dönecek. Halkımız yine Milli Takım'ın peşinde koşacak. Bu kolay bir süre değil. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası var. Başkanımızla konuşurken, bunları dikkate aldık. Süre ancak oraya yetiyor. Hep birlikte o heyecanı yaratacağımızı düşünüyorum." cevabını verdi.

"HOCANIN TÜRK OLMASI ÖNEMLİ"

Sergen Yalçın, "Hocanın Türk olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyuncularımız da Türk... Milli Takım kapısı herkese açık... Her zaman istediğiniz şeyi sorabilirsiniz. Kapımız herkese, tüm oyunculara açık... Herkes rahat olabilir." ifadelerini kullandı.

"EN DOĞRU, EN ADALETLİ KADRO OLACAK"

Tecrübeli teknik adam, "Milli Takım tercihleri yapacağız, bunlar tartışılabilir. En doğru ve adaletli kadro ile sonuca nasıl gidebiliriz üzerine çalışacağız. Halkımızın, Milli Takım'ın peşinden koşması ve başarılarla mutlu olması gerekiyor. Halkı başarılarla birlikte Milli Takım'ın arkasında toplamaya çalışacağız. Milli Takım her şeyin üzerinde, burada forma olmaz. Herkes öyle gelecek. Ben de heyecanlıyım, en büyük görevi üstleniyorum. Bir şey yaparken birlikte olacağız. Siz, bizim yanımızda olacaksınız. Halkımız da arkamızda olacak ve hep birlikte bir şeyler başaracağız." dedi.

"BERKE ÖZER GELMEYİ ÇOK İSTİYOR, ÇÖZERİZ"

Sergen Yalçın, "Berke Özer konusunda bizden önce yaşanan bir sorun var. Oyuncular zaman zaman hata yapabilir. Berke de milli takıma gelmeyi çok istiyor. Bunlar çözülemeyecek sorunlar değil. Hepsini kolaylıkla çözebiliriz. Genç oyuncularımızı yeniden milli takıma kazandırmak da bizim görevimiz." açıklamasını yaptı.

"KİMSE LİSTELERE SERGEN YALÇIN YAZMADI, KERAMET BURADA"

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Vincenzo Montella'nın hakkını yemeyelim. Çalıştığı sürede başarılar elde etti, teşekkür ediyorum. Yabancı teknik adam da getirebilirdik. Bütün basın teknik direktör adayları yaptı. Bütün listelere baktım ama Sergen Yalçın hiç yoktu... Keramet herhalde burada... Haydi 1'e veya 2'ye yazmadınız... 6 veya 7. sıraya da mı yazılmazdı? Delikanlılığına ve futbol zekasına güveniyorum. Biliyorsunuz ayağıyla basket atan bir adam. Hem hocalık, hem de ağabeylik yaparak başarılı olacağını düşünüyorum. Kendisi 'Bu gurur bana yeter! Daha çok çalışacağım' dedi. Futbol zekası hakkında konuşabilecek biri yok. Hakkında konuşanlar var. Kendisi çok çalışarak kim olduğunu göstermeli. Kendi adına çok çalışarak bunu göstermeli. Bazı insanlar konuşabilir ama hayatla ilgili taşıdığı sorumluluğu ve yaptıklarını biliyorum. Henüz 17 yaşındayken, Süleyman Seba döneminde Beşiktaş'taydı. O zamandan beri kendisini tanıyorum. Allah kalbine göre versin. Görevimiz saha dışında rahat çalıştırabilecek imkanları sunmak. Kardeşim doğru söyledim değil mi?" diyerek Sergen Yalçın'a döndü.

Sergen Yalçın, "Herkese ihtiyacımız var. Sorumluluğumuzun farkındayız." cevabını verdi.

"ELEŞTİRİLERE AÇIĞIZ, ANTRENMANLIYIZ"

Sergen Yalçın, "Eleştiri olacak, buna alışığız. Kendi bildiğimizi, doğru bildiğimizi yapacağız. Erken konuşmamak lazım, ne olacağını göreceğiz. Planlarımızı ve hedeflerimizi zamanla göreceğiz. Eleştiriye alışığız, antrenmanlıyız. Çok sorun olmaz o kısım." ifadelerini kullandı.

"ANADOLU'DA, BÜYÜK TAKIMDA ÇALIŞTIM!"

Sergen Yalçın, "Anadolu'da küme düşme tehlikesi yaşayan takımlarda çalıştım. Burada çok büyük tecrübe kazandık. Büyük takımda çalıştık, burada tecrübeler elde ettik, kupalar kazandık. Dört büyük takımlarda oynadım, orada işleyişi biliyorum. Ne olursa olsun sonuç önemli. Bizim yaptığımız iş sonuç odakl. Sonuç gelirse sorun olmaz. Bunun için bir sürü etken var. Belki oyunlar beğenilmeyecek, sonuçlar beğenilecek. Çok başarılı olacağımızı düşünüyorum. Milli Takım'ı oyuncularla birlikte olmak istediği yere getireceğimizi düşünüyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.