THY EuroLeague'in 7. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes ile Beşiktaş zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes 89-80 galip ayrılan taraf oldu.

Maçın en skorer ismi ise Anadolu Efes’te 22 sayı kaydeden Cameron Payne oldu.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes ile Beşiktaş yollarına 3'er galibiyet ve 4'er mağlubiyet ile devam ettiler.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:

1. PERİYOT: Anadolu Efes 29-17 Beşiktaş

2. PERİYOT: Anadolu Efes 57-36 Beşiktaş

3. PERİYOT: Anadolu Efes 68-60 Beşiktaş

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Mehdi Difallah, Tomislav Hordov, Milivoje Jovcic

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ANADOLU EFES: Loyd 4, Yusta 13, Saric 14, Malcolm 15, Fernando 4, Payne 22, Ercan Osmani 9, Strazel 4, Jones 4

BEŞİKTAŞ: Dotson 9, Walker 5, Berk Uğurlu, Morgan 3, Metecan Birsen 6, Wilbekin 10, Omoruyi 16, Brown 10, Nowell 14, Gabriel, Zizic 7