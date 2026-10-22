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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes: 89 - Beşiktaş: 80 | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

        Anadolu Efes: 89 - Beşiktaş: 80 | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

        THY EuroLeague'in 7. haftasında temsilcilerimiz Anadolu Efes ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Zorlu Türk derbisini Anadolu Efes 89-80 kazandı ve 3. galibiyetini aldı. Beşiktaş ise 3 galibiyet ile yoluna devam etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 22:50 Güncelleme:
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        EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in

        THY EuroLeague'in 7. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes ile Beşiktaş zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes 89-80 galip ayrılan taraf oldu.

        Maçın en skorer ismi ise Anadolu Efes’te 22 sayı kaydeden Cameron Payne oldu.

        Bu sonucun ardından Anadolu Efes ile Beşiktaş yollarına 3'er galibiyet ve 4'er mağlubiyet ile devam ettiler.

        İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:

        1. PERİYOT: Anadolu Efes 29-17 Beşiktaş

        2. PERİYOT: Anadolu Efes 57-36 Beşiktaş

        3. PERİYOT: Anadolu Efes 68-60 Beşiktaş

        SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

        HAKEMLER: Mehdi Difallah, Tomislav Hordov, Milivoje Jovcic

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        ANADOLU EFES: Loyd 4, Yusta 13, Saric 14, Malcolm 15, Fernando 4, Payne 22, Ercan Osmani 9, Strazel 4, Jones 4

        BEŞİKTAŞ: Dotson 9, Walker 5, Berk Uğurlu, Morgan 3, Metecan Birsen 6, Wilbekin 10, Omoruyi 16, Brown 10, Nowell 14, Gabriel, Zizic 7

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        #Anadolu Efes
        #beşiktaş
        #THY Euroleague
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