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        Yasa dışı üreme hücresi ticaretinde 8 tutuklama talebi

        İstanbul merkezli yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturmasında adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 8'i için tutuklama, 35'i için adli kontrol talep edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 16:16 Güncelleme:
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        Yasa dışı üreme hücresi ticareti: 8 tutuklama talebi
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        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kadınları yurtdışında para karşılığında üreme hücresi satmaya yönlendiren suç şebekesine yönelik operasyon düzenlendi.

        DHA'nın haberine göre İstanbul merkezli 14 ildeki operasyonlarda gözaltına alınan 43 kişiden 8'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 36 kişi hakkında adli kontrol talep edildi. 1 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, CİMER üzerinden bir çetenin kadınları para karşılığında yumurtalarını satması için yurtdışına yönlendirdiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı üreme hücresi ticaretinin örgütlü şekilde yürütüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı. HTS ve MASAK kayıtları, yurtdışı seyahat bilgileri ve diğer delillerin değerlendirilmesi sonucunda, şüpheliler tarafından Türk vatandaşı kadınların maddi menfaat karşılığında yumurta satışı yapmak üzere yurtdışına yönlendirildiği belirlendi.

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        41 KADIN 811 KEZ YUMURTA SATMIŞ

        İddiaya göre şebeke lideri olan kadının durumundan şüphelenen eşi tarafından CİMER'e başvuru yapıldı. Operasyon da bu başvuru ardından başlatıldı. Yapılan incelemelerde 41 kadın tarafından toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirildiği tespit edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyla, 4 seyahat organizatörünün de aralarında bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        8 ŞÜPHELİ ARANIYOR

        Soruşturmada 44 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Toplam 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

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        8 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

        Gözaltına alınan 44 şüpheliden 43'ü işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. 1 kişi ise sağlık sorunları nedeniyle emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 8 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 36 şüpheli hakkında adli kontrol talep edildi.

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        Fon soruşturmasında yeni dalga

        Sermaye piyasalarında yapılan işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıntıları Habertürk muhabiri Arzu Kaya aktardı.

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