PHP ve dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir ve durum ne kadar kritik?

PHP. Çoğunuz adını daha önce duymamış olabilirsiniz. Ancak dünya genelinde milyonlarca internet sitesinin arkasında yer alan bu programlama dili, bugün pek çok ülkede internet sitelerinin geçici olarak kapatılmasına neden oldu, ülkeleri alarma geçirdi.

PHP geliştiricileri çarşamba günü yaptıkları açıklamada, iki kritik güvenlik açığını gidermek üzere güvenlik güncellemeleri yayımlayacaklarını duyurdu. Avrupa Birliği'nin siber güvenlik yetkilileri ise gerekli güncellemeleri uygulayamayan kuruluşları, etkilenen internet sitelerini geçici olarak kapatmaları konusunda uyardı. FBI'ın siber güvenlikten sorumlu birimi, hemen güncelleme yapılamaması durumunda bu yazılımı kullananların web sitelerini çevrimdışı hale getirmesini tavsiye etti.

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Google'ın çatı şirketi Alphabet bünyesindeki siber güvenlik şirketi Wiz, söz konusu bulguların ‘PHP'de şimdiye kadar keşfedilen en ciddi güvenlik açıkları arasında yer aldığını, hatta yazılım tarihindeki en ciddi güvenlik açıklarından bazıları olarak değerlendirilebileceğini’ belirtti. Wiz şirketinin araştırmacısı Tomer Schwartz, durumu DEFCON 1 seviyesine benzetiyor. Yani ABD ordusunun kullandığı en yüksek alarm seviyesine!

Peki nedir bu PHP ve durum neden bu kadar kririk? İşte PHP ve süreçle ilgili merak edilenler.

PHP NEDİR?

PHP, internet sitelerinin çalışmasını sağlayan bir programlama dilidir. Arka planda çalışır. Bir kullanıcı internet sitesini açtığında, PHP'nin çalıştığı sunucu içerikleri bir araya getirir ve tamamlanan sayfayı kullanıcının tarayıcısına gönderir.

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PHP, ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir programlama dilidir. İnternet sitesi sahipleri ise genellikle PHP ile doğrudan etkileşimde bulunmaz.

Web teknolojileri araştırma kuruluşu W3Techs'in verilerine göre PHP, kullanılan programlama dili tespit edilebilen internet sitelerinin yaklaşık yüzde 70'inde yer alıyor.

PHP aynı zamanda kişisel bloglar, küçük işletmelerin internet siteleri, kamu portalları, çevrimiçi alışveriş platformları ve haber sitelerinde de kullanılıyor.

NE KADAR BÜYÜK BİR RİSK SÖZ KONUSU?

Tespit edilen iki güvenlik açığı, sektörde yaygın olarak kullanılan standart bir güvenlik derecelendirme sistemi olan CVSS v4.0 metriğinde 10 üzerinden 9,2 puan aldı.

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Haberturk.com'daki özel habere göre Avrupa Birliği'nin siber güvenlik olaylarına müdahale ekibi CERT-EU, bu derecelendirmenin kimlik doğrulaması gerektirmeyen uzaktan kod çalıştırma riskine işaret ettiğini belirtti.

Bu, bir saldırganın herhangi bir şifreye veya kullanıcı hesabına ihtiyaç duymadan, internet üzerinden güvenlik açığı bulunan bir sunucuda komut çalıştırabilmesi anlamına geliyor.

PHP'de bulunan tek bir güvenlik açığı, aynı anda milyonlarca sunucunun benzer bir saldırı riskine maruz kalmasına yol açabiliyor. Güvenlik açığından yararlanmayı başaran bir saldırgan da internet sitesinin kontrolünü ele geçirebiliyor.

İnternet barındırma hizmetleri sağlayıcısı GoDaddy'ye göre bu durum, verilerin çalınmasına, internet sitelerinin içeriklerinin izinsiz değiştirilmesine veya sistemlerin tamamının ele geçirilmesine neden olabiliyor.

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Cloudflare'deki bir yetkili ise ilk saldırıların ortaya çıkmaya başladığını açıkladı. Cloudflare'in açıklamasına göre ise güvenlik açıklarının duyurulmasının ardından saldırı girişimleri hızla arttı ve şu ana kadar milyonlara ulaştı.

WordPress siteleri için geliştirilen güvenlik eklentisi Wordfence, normal koşullarda kullanılan otomatik güncellemelerin bu güvenlik açığını gidermeye yönelik düzeltmeyi uygulamayacağı konusunda uyardı.

CERT-EU ise etkilenen internet sitelerinin saldırılara açık durumda bırakılması yerine, gerekli güvenlik güncellemeleri uygulanana kadar geçici olarak kapatılmasını tavsiye etti.

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GÜVENLİK AÇIKLARI NASIL KEŞFEDİLDİ?

Calif adlı siber güvenlik şirketinin araştırmacıları, şirketin açıklamasına göre, OpenAI ile birlikte yürüttükleri çalışmalar sırasında OpenAI'ın GPT-5.6 Sol modelini kullanarak ilk güvenlik açığını tespit etti. Araştırmacılar, söz konusu güvenlik açığını 11 Ağustos'ta PHP geliştiricilerine bildirdi.

Google'ın çatı şirketi Alphabet bünyesindeki siber güvenlik şirketi Wiz ise yine yapay zeka modellerinden yararlanarak güvenlik açıklarını bağımsız biçimde keşfetti ve 24 Ağustos'ta ikinci bir güvenlik açığını bildirdi.

Wiz, keşfedilen güvenlik açıklarının "PHP'de şimdiye kadar tespit edilen en ciddi güvenlik açıkları arasında yer aldığını, hatta yazılım tarihindeki en ciddi güvenlik açıklarından bazıları olarak değerlendirilebileceğini" belirtti.

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Şirkete göre söz konusu güvenlik açıklarına yol açan temel hatalar onlarca yıldır PHP'nin kodlarında bulunuyordu.

Ancak bu açıkların saldırılar için kullanılabileceğini kanıtlamak, insan araştırmacıların pratikte gerçekleştirebileceklerinin sınırında yer alan, birbirine bağlı karmaşık bir dizi işlemin uygulanmasını gerektiriyordu.

KİM NE ÖNLEM ALIYOR?

Teknoloji firmaları bazı bilgisayar korsanlarının bu güvenlik açıklarından zaten yararlandığı konusunda uyarıda bulunurken, Avrupa genelindeki devlet kurumları da önlem olarak siteleri çevrimdışı hale getirdi.

Reuters'ın haberine göre Hollanda, Fransa, Danimarka ve Finlandiya hükümetlerinin resmi siteleri bilgisayar korsanlarının güvenlik açıklarından yararlanma riskine karşın güncellemeye kadar çevrimdışı duruma getirildi.

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Japonya Başbakanı Sanae Takaichi de konuyla ilgili olarak X hesabından Japon kullanıcılara çağrıda bulundu.

Takaichi Japon kullanıcılara seslenerek "Bu gece herkesin acilen harekete geçmesini rica ediyoruz. Birçok web sitesinde kullanılan PHP ile ilgili olarak, PHP güvenlik ekibi iki kritik güvenlik açığı hakkında uyarı yayınladı. Lütfen herkese açık web sitelerinizde PHP kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin ve 21 Ekim'de Japonya saati ile 23:00'te yayınlanacak olan güncellemeyi en kısa sürede uygulamaya hazırlanın. Bunu hemen uygulamak zor ise, web sitelerini geçici olarak askıya almak ve benzeri önlemler riski azaltmanın etkili bir yolu olarak düşünülebilir" dedi.

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TÜRKİYE SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI: GÜVENLİK TARAMASI BAŞLATILDI

Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde internet sitelerindeki kritik güvenlik açığına yönelik ulusal ölçekte uyarı yayımladı ve önleyici güvenlik çalışmalarını devreye aldı.

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde internet siteleri ve kurumsal uygulamalarda yaygın olarak kullanılan PHP yazılım altyapısında tespit edilen kritik güvenlik zafiyetlerine yönelik ulusal düzeyde önleyici güvenlik çalışmalarını devreye aldı.

Kamu kurumları başta olmak üzere Türkiye genelindeki sistemlerde güvenlik taramaları başlatılırken, ilgili kurumlara acil tedbirlerin alınması yönünde bildirimler iletiliyor.

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“PHP2Shell” olarak adlandırılan ve yüksek risk taşıyan güvenlik zafiyetlerinin, belirli koşullarda saldırganlara kullanıcı kimlik doğrulaması olmaksızın uzaktan kod çalıştırma imkânı sağlayabildiği değerlendiriliyor. Söz konusu açıklar, özellikle internete açık sistemlerde yetkisiz erişim, veri güvenliğinin ihlali ve dijital hizmetlerin sürekliliğinin etkilenmesi gibi ciddi riskler barındırıyor.

Tüm dünya sorunun çözümü için zamanla yarışırken, bilgisayar korsanları ise hızla saldırılarını artırarak açığı bulmaya çalışıyor. Şimdi ise asıl kritik soru şu: Dünya genelindeki milyonlarca internet sitesi, saldırganlardan önce güvenli hale getirilebilecek mi?

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.