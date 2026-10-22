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        Haberler Gündem Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda 19 şüpheli tutuklandı

        Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda 19 şüpheli tutuklandı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 23:07 Güncelleme:
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        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama

        Ankara'da lihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 19'u tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü faaliyetleri kapsamında 19.10.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 24'ü mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmiş olup, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 24 şüpheliden 19'u hakkında tutuklama, 5'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması kararı verilmiştir" denildi.

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