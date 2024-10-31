Trump'ın ABD başkanlığını devralana kadar Netanyahu'dan Gazze'ye saldırıları sonlandırmasını istediği iddiası

Cumhuriyetçilerin adayı ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seçimleri kazanması halinde görevi devralana kadar İsrail'in Gazze’ye saldırılarını sonlandırmasını istediği öne sürüldü.

The Times of Israel'in konuya ilişkin bilgi sahibi ve ismini açıklamayan iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump, Netanyahu'ya seçimleri kazanması halinde ABD başkanlık koltuğuna oturana kadar Gazze'deki "savaşı bitirmesini" söyledi.

Gazeteye konuşan Trump döneminde görev yapmış ABD'li yetkili ile İsrailli yetkili, Trump'ın Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesi yönündeki mesajını ilk olarak Netanyahu’yu Florida eyaletindeki malikanesi Mar-a-Lago’da ağırladığı esnada ilettiğini belirtti.