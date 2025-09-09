Habertürk
        Son dakika: Gözler CHP İstanbul'da | Son dakika haberleri

Gözler CHP İstanbul'da

        Gözler CHP İstanbul'da

        İstanbul İl Kongresi iptal edilen CHP'de dün yaşanan gerginliğin ardından gözler bugüne çevrildi. CHP lideri Özel, bu sabah beraberindeki heyetle partisinin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. CHP'nin kuruluşunun 102'nci yıl dönümü nedeniyle Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde de tören düzenlendi. Gürsel Tekin anıta CHP İstanbul İl Başkanlığı adına çelenk koyduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tekin, "Biz doğru noktadayız. Kimseyi mahcup etmeyeceğiz." dedi

        Giriş: 09.09.2025 - 10:27 Güncelleme: 09.09.2025 - 11:58
        CHP BİNASI ÖNÜNDE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

        Sarıyer'de bulunan CHP'nin eski İl Başkanlığı binası önünde bekleyiş sürüyor. Bina önünde ve çevresinde polis ekipleri bekleyişine devam ediyor.

        TEKİN: BİZ DOĞRU NOKTADAYIZ

        Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kuruluşunun 102'nci yıldönümü nedeniyle Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Gürsel Tekin anıta CHP İstanbul İl Başkanlığı adına çelenk koyduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Tekin, "Biz doğru noktadayız. Kimseyi mahcup etmeyeceğiz." dedi. Tekin CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylara ilişkin "Bizim inisiyatifimiz dışında gelişen manzara en çok bizi üzdü. Bundan sonra CHP'lileri, CHP'ye oy verenleri asla üzmeyeceğiz. Yolumuza bakacağız genel merkezimizde de partili arkadaşlarımızla kucaklaşacağız. Bizim resmi binamız şu anda Sarıyer. Bir bina tartışması içine girmek istemiyoruz." dedi. Dün kendisine gösterilen tepkileri de değerlendiren Tekin, "Canları sağ olsun demokratik tepkidir. Hiçbir kızgınlığım yok. Hepsini gözlerinden öperim. Biz doğru noktadayız. Kimseyi mahcup etmeyeceğiz." diye konuştu.

        PARTİLİLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

        Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Halkın iradesine yönelik her baskıya, adaletsizliğe ve hukuk dışı müdahaleye karşı daha güçlü, daha örgütlü ve daha kararlıyız. 'Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve yok olma vardır, her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir' sözünüzden aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizi kurucu değerleriyle buluşturacağımıza halkımızı hak ettiği özgürlük, eşitlik ve refaha kavuşturacağımıza söz veriyoruz.

        Bugün ağır saldırılar altında olan partimizi, sizden emanet aldığımız sandığı, demokratik rekabeti ve çok partili yaşamı ne pahasına olursa olsun savunacağız. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, size, silah arkadaşlarınıza, kurucu kadrolarımıza minnetimizi sunuyor, tüm şehitlerimizi ve demokrasi mücadelesinde bedel ödeyen tüm yurttaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun." Anıtkabir'in merdivenlerinde partililerle fotoğraf çektiren Özel, ardından, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarına çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

        CHP HEYETİNDEN ANITKABİR'E ZİYARET

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özel, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

        Özgür Özel, deftere şunları yazdı: "Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisinin 102. kuruluş yıl dönümünde her kademeden yöneticilerimiz ile birlikte huzurunuzdayız. İki büyük eserinizden biri olan partimizin kurucu değerleri ışığında millet iradesini, adaleti ve özgürlüğü kararlılıkla savunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisinin bugünkü temsilcileri olarak, 102 yıl önceki azimle bugün de ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için durmadan çalışmaya devam ediyoruz."

