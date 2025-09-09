Derin Talu, havaalanına bikiniyle geldi

Defne Samyeli ile Eren Talu'nun kızı Derin Talu, dikkat çekmeyi bir hayli seviyor. Bunu her paylaşımında gözler önüne seren Derin Talu, dikkat çekmeyi bir kez daha başardı.

Derin Talu, tatilden fotoğraflarını da paylaştı.

Derin Talu'nun tatilden dönüp İstanbul'a dönerken uçağa bikini üstüne giydiği pareoyla bindiği görüldü. Havaalanına bu şekilde giren Talu, o anları; "Arkadaşlar, üstümü değiştirmeyi unuttum. Havalimanında bu şekildeyim. Ve yine de metal dedektöründen geçerken ötüyorum. Üstümde bikini ve pareo var. Üstümü arıyorlar" sözleriyle paylaştı.