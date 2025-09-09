Teknolojik dönüşümde liderlik hedefleyen Akbank Başkent Veri Merkezi'ni devreye aldı

Teknoloji alanındaki yatırımlarına devam eden Akbank, Ankara'da yeni veri merkezini devreye aldı. Banka son 5 yılda 1 milyar doların üzerinde teknoloji yatırımı gerçekleştirirken, 2025 yılında bu alana 315 milyon dolar bütçe ayırdı.

Akbank’ın teknolojideki son stratejik hamlesi olan Başkent Veri Merkezi bankanın yapay zekâ uygulamalarını ve yeni nesil teknoloji çalışmalarını destekleyecek. Yapay zekânın bankacılığın geleceğini şekillendirecek bir teknoloji olduğunu belirten Akbank Genel Müdürü Kaan Gür "Biz de Akbank olarak bu dönüşüme liderlik etmek istiyoruz. Başkent Veri Merkezi yeni nesil teknoloji çalışmalarımıza güç katacak kritik bir altyapı yatırımı" ifadelerini kullandı.

2.500 YILLIK DEPREM GEÇMİŞİ İNCELENDİ

Bu yatırımla ilgili bilgileri basın mensuplarıyla paylaşan Veri Merkezi Müdürü Özgerhan Koşdemir ise söz konusu merkezin bankanın yeni dijital kalesi olduğunu vurguladı. Özgerhan'ın verdiği bilgilere göre Başkent Veri Merkezi 30 milyon doları aşan bir yatırımla hayata geçti. Ankara'nın 2.500 yıllık deprem geçmişi incelenerek en sağlam şekilde tasarlandı. Dolayısıyla bu veri merkezi İstanbul'da yaşanabilecek deprem gibi olumsuz bir senaryoda Akbank'ın hizmetlerinin kesintisiz sürmesinin teminatı olacak. Ancak işlevi bununla sınırlı değil.

Akbank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gökçay yapay zekânın artan kullanımının gelecekte veri yükünü artıracağını dolayısıyla söz konusu veri merkezinin gelecekteki ihtiyaçlara yönelik bir yatırım olduğuna dikkat çekti. "TAMAMI AKBANK MÜHENDİSLİĞİNİN ESERİ" Akbank Genel Müdürü Kaan Gür Başkent Veri Merkezi'nin tamamen Akbank mühendisliği ve uzmanlığıyla hayata geçirildiğini ve bunun bir gurur vesilesi olduğunu ifade ederek "Bu veri merkezi, Türkiye'nin dijital bankacılık ekosistemi için örnek teşkil ediyor" dedi. Gür, Türkiye ortalamasında 14 ay süren veri merkezi inşaatının, Akbank mühendisliğiyle sadece 8 ayda tamamlandığını sözlerine ekledi ve şunları söyledi: "Merkez, enerji verimliliği odaklı tasarımı sayesinde Akbank'ın çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine de katkı sağlıyor. Veri merkezi, Power Usage Effectiveness (PUE) değeri 1.35 ile dünya ortalamasının altına inerek sektördeki en verimli uygulamalardan biri konumunda." GENEL MÜDÜRLÜK ÇALIŞANLARININ YÜZDE 32'Sİ 'GELECEĞİN ROLLERİNDE' ÇALIŞIYOR Akbank'ın teknolojik dönüşüm çalışmaları altyapı yatırımlarıyla sınırlı değil. Banka insan kaynağını da buna göre şekillendiriyor. Gür'ün verdiği bilgiye göre banka bünyesindeki 6 bin genel müdürlük çalışanının yüzde 32'si teknoloji, yapay zekâ ve yazılım mühendisliği gibi 'geleceğin rolleri' olarak tanımlanan görevleri üstleniyor. Bu oranın üç yıl içinde yüzde 45'e çıkarılması hedefleniyor.

KREDİ DEĞERLENDİRME SÜRESİ 1.2 SANİYE 2022 yılı başından itibaren Akbank'ın aktif müşteri sayısının 6,2 milyon artışla 14,7 milyonu aştığını belirten Gür bunda teknolojik yatırımlarının etkili olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: "2025 yılı başından beri her dört yeni müşteriden üçü dijital kanallardan Akbanklı oldu. Banka bugün 12.8 milyon aktif dijital müşteriye hizmet veriyor. Kredilerin %90'ından fazlası Dijital kanallardan kullanım sağlanıyor. Tüm bilgiler girilip başvuru yapıldıktan sonra kredi değerlendirme süreci ortalama 1,2 saniyede gerçekleşiyor ve onay alınırsa bu süre içinde kredi hesaba geçiyor. Kampanya dönemlerinde saniyede 100 başvuru işleme alınabiliyor. Günlük yüz binlerce başvuru aynı anda değerlendiriliyor. Akbank'ın mevcut teknoloji ölçeği ve gücü, her gün ön onayları revize edebilecek kapasiteye sahip. Bu performansın arkasında binlerce yapay zekâ algoritması, yapay zekâ tabanlı davranış modelleri ve gelir tahminleri bulunuyor." YAPAY ZEKÂ İLE İŞLENEN BELGE SAYISI 1 YILDA YÜZDE 75 ARTTI Akbank artan müşteri ve işlem hacmi ile birlikte müşteri memnuniyetini korumak ve güçlendirmek için de teknolojiden faydalanıyor. Tüm operasyonel süreçler yapay zekâ destekli otomasyonla ve büyük dil modeliyle destekleniyor.

Verilen bilgiye göre Akbank mühendisleri tarafından geliştirilen büyük dil modeli, Akbank'a özel işlem talimatları ile 56 milyar token kullanılarak eğitildi. Daha önce otomasyon sistemleri ile işlenemeyen belge ve talimat türleri bu sistemle devreye alındı; el yazılarını dahi okuyup anlayabilen yapay zekâ çözümleri oluşturuldu. Bunun sonucunda, son 1 yılda yapay zekâ ile işlenen belge sayısında yüzde 75 artış sağlandı. "PROGRAM RASYONEL VE KONTROLÜÜ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLÜYOR" Akbank Genel Müdür Gür bunun yanında güncel gelişmelere ilişkin de görüş ve değerlendirmelerini paylaştı. Ekonomi yönetiminin ve TCMB'nin yürüttüğü programın rasyonel, kontrollü ve kararlı şekilde sürdürüldüğünü belirten Gür "Akbank, bu çerçevede, kredi büyümesi, enflasyon ve finansal istikrar arasında dengeyi koruyan bir yapıdan yana pozisyon alıyor" diye konuştu. Enflasyonun düşüş trendini sürdürmesini ve yıl sonunda TCMB'nin tahmin bandı üst sınırı olan yüzde 29 seviyesine yakın gerçekleşmesini beklediklerini belirten Kaan Gür şu değerlendirmelerde bulundu: "Ancak enflasyondaki katılık ve büyümenin gücünü koruması nedeniyle enflasyon üzerinde riskler ağırlıklı olarak yukarı yönlü. Güçlü büyüme ve enflasyon katılığı faiz indirim alanını sınırlıyor. Kalan üç PPK toplantısında toplamda 6 puanlık faiz indirimi ile yıl sonunda politika faizinin yüzde 37 seviyesinde kapanacağı öngörülüyor. Politika faizlerinde indirimler sürerken, kredi büyüme tavanlarına yönelik makro ihtiyati politika duruşunun sıkı kalmaya devam etmesi bekleniyor.