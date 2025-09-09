Habertürk
Habertürk
        Sanat dünyasından, 'İsrail' tepkisi - Magazin haberleri

        Sanat dünyasından, 'İsrail' tepkisi

        Aralarında Oscar, BAFTA, Emmy ve Cannes ödüllü isimlerin de bulunduğu 1300'den fazla oyuncu, yönetmen ve film yapımcısı, Filistin halkına karşı soykırım ve apartheid (ırk ayrımcılığı) suçlarına karışmış İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettiklerini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2025 - 08:47 Güncelleme: 09.09.2025 - 08:47
        Sanat dünyasından, 'İsrail' tepkisi
        Ünlü oyuncular Olivia Colman, Mark Ruffalo, Riz Ahmed, Tilda Swinton, Javier Bardem ve Susan Sarandon ile yönetmenler Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay ve Adam McKay'ın aralarında olduğu 1300'den fazla kişi, İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettikleri ortak metne imza attı.

        Javier Bardem

        Film yapımcıları, oyuncular, film endüstrisi çalışanları ve kurumların, sinemanın algıları şekillendirme gücünün farkında olduğu belirtilen metinde; "Birçok hükümetin Gazze'deki katliamı desteklediği bu acil kriz anında, acımasız dehşete suç ortaklığı yapmamak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" ifadesi kullanıldı.

        Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Gazze'de soykırım riskinin 'Makul' olduğuna, İsrail'in Filistinlilere yönelik işgalinin ve apartheid (ırk ayrımcılığı) uygulamasının hukuka aykırı olduğuna hükmettiği hatırlatılan metinde, tüm insanlar için eşitlik, adalet ve özgürlüğü savunmanın, görmezden gelinemeyecek derin ahlaki bir görev olduğu vurgulandı.

        Mark Ruffalo

        "Aynı şekilde, Filistin halkına yapılan zulme karşı da şimdi sesimizi yükseltmeliyiz" ifadesinin yer aldığı metinde, Filistinli sinemacıların, uluslararası film endüstrisine sessizliğini bozmaya, Filistinlilerin uğradığı insanlık dışı muameleyi ve ırkçılığı reddetmeye çağırdığına işaret edildi.

        Aralarında Oscar, BAFTA, Emmy ve Cannes ödüllü isimlerin bulunduğu oyuncu ve yönetmenlerin yanı sıra sinematograflar, editörler ve sinema programcılarının da imza attığı ortak metinde, şu ifadelere yer verildi: Apartheid Güney Afrika'da filmlerini göstermeyi reddeden 'Filmmakers United Against Apartheid'dan ilham alarak, Filistin halkına karşı soykırım ve apartheid rejiminde rol alan İsrailli film kurumları (festivaller, sinemalar, yayıncılar ve yapım şirketleri dâhil) ile çalışmayacağımızı, bu kurumların etkinliklerine katılmayacağımızı ve filmlerini göstermeyeceğimizi taahhüt ediyoruz.

        #israil
        #Filistin
