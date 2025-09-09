Habertürk
Habertürk
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam - Para Haberleri

        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, yurt dışına çıkış harcı tutarı 1000 TL'ye yükseltildi. 2025 yılı başında bu ücret 710 TL'ydi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09.09.2025 - 07:20 Güncelleme: 09.09.2025 - 07:20
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yurt dışına çıkış harcı tutarı yeniden belirlendi.

        Bugün yayımlanan karara göre, yurt dışına çıkış harcı 710 TL’den 1000 TL’ye çıkarıldı. Karardan sonraki 10 gün boyunca yapılan yurt dışına çıkışlarda ise yeni ücret farkı alınmayacak.

        Kararın ilk kabul edildiği 8 Mart 2007 tarihinde bu ücret çıkış başına 15 TL'ydi. 2024 yılının sonu itibarıyla geçerli olan ücret 500 TL olmuş, 2025 yılı için ise bu ücret yeniden belirleme oranına göre 710 TL olarak duyurulmuştu.

        * Haberin görseli İHA'dan servis edilmiştir.

