Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), olağanüstü kurultay başvurusunun ardından İstanbul İl Kongresi için de düğmeye bastı. Parti tüzüğünün 43. maddesi uyarınca delegeler tarafından yapılan olağanüstü kongre çağrısı kapsamında imzalar Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na teslim edildi. Buna göre, CHP İstanbul İl Olağanüstü Kongresi 24 Eylül’de gerçekleştirilecek.

600 DELEGEDEN 500'Ü AŞKIN İMZA

CHP İstanbul’da kayıtlı yaklaşık 600 delegeden, 500’ü aşkını olağanüstü kongre için imza verdi. Bu tablo, olağanüstü kongre talebinin örgüt içerisinde güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor.

KURULTAY BAŞVURUSU DA YAPILMIŞTI

CHP, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 900 delegenin imzasıyla olağanüstü kurultay başvurusunu, Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na yapmıştı. Bu başvuru sonucunda büyük kurultayın 21 Eylül’de toplanması öngörülüyor.

KRİZİ AŞMA ÇABASI

İstanbul İl Kongresi için yapılan olağanüstü başvuru, olağanüstü kurultay kararıyla birlikte CHP’nin iç krizi aşmak için attığı kritik adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Parti kulislerinde, 21 ve 24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü toplantıların, yargı kararlarıyla ortaya çıkan tabloyu tersine çevirmeyi ve örgütün iradesini yeniden öne çıkarmayı amaçladığı ifade ediliyor.