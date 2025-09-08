Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem CHP’den yeni hamle, CHP son dakika haberi, Özgür Özel, Özgür Çevik açıklama

        CHP’den yeni hamle

        Can Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın haberine göre CHP, büyük kurultayın yanı sıra İstanbul İl Kongresi için de olağanüstü kongre başvurusunda bulundu. Parti tüzüğünün 43. maddesi uyarınca delegeler tarafından yapılan olağanüstü kongre başvurusu Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na teslim edildi. Buna göre; İstanbul İl Olağanüstü Kongresi 24 Eylül'de yapılacak.

        Giriş: 08.09.2025 - 13:09 Güncelleme: 08.09.2025 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'den yeni hamle
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), olağanüstü kurultay başvurusunun ardından İstanbul İl Kongresi için de düğmeye bastı. Parti tüzüğünün 43. maddesi uyarınca delegeler tarafından yapılan olağanüstü kongre çağrısı kapsamında imzalar Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na teslim edildi. Buna göre, CHP İstanbul İl Olağanüstü Kongresi 24 Eylül’de gerçekleştirilecek.

        600 DELEGEDEN 500'Ü AŞKIN İMZA

        CHP İstanbul’da kayıtlı yaklaşık 600 delegeden, 500’ü aşkını olağanüstü kongre için imza verdi. Bu tablo, olağanüstü kongre talebinin örgüt içerisinde güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor.

        REKLAM

        KURULTAY BAŞVURUSU DA YAPILMIŞTI

        CHP, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 900 delegenin imzasıyla olağanüstü kurultay başvurusunu, Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na yapmıştı. Bu başvuru sonucunda büyük kurultayın 21 Eylül’de toplanması öngörülüyor.

        KRİZİ AŞMA ÇABASI

        İstanbul İl Kongresi için yapılan olağanüstü başvuru, olağanüstü kurultay kararıyla birlikte CHP’nin iç krizi aşmak için attığı kritik adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

        Parti kulislerinde, 21 ve 24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü toplantıların, yargı kararlarıyla ortaya çıkan tabloyu tersine çevirmeyi ve örgütün iradesini yeniden öne çıkarmayı amaçladığı ifade ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        "Konya'da kapkara gece"
        "Konya'da kapkara gece"
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        OVP ile “dijital hamle”
        OVP ile “dijital hamle”
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Kanlı Ay Tutulması etkisinde haftalık burç yorumları
        Kanlı Ay Tutulması etkisinde haftalık burç yorumları
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!