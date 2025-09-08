Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Kabine toplanıyor! Terörsüz Türkiye hedefi, Suriye’deki gelişmeler masada | Son dakika haberleri

        Kabine toplanıyor! Terörsüz Türkiye hedefi, Suriye’deki gelişmeler masada

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabinenin ana gündem başlığı ise Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen aşama ve komisyon çalışmaları olacak. Suriye ve Gazze'deki son durum da ele alınacak.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 08.09.2025 - 07:44 Güncelleme: 08.09.2025 - 07:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda istihbarat raporları incelenerek ele alınacak, iç politikadaki gelişmeler ile Suriye ve Gazze'deki son durum masaya yatırılacak.

        Kabine, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.00'da toplanacak.

        KOMİSYON ÇALIŞMALARI

        Meclis'te kurulan Terörsüz Türkiye komisyonunun çalışmalarında gelinen aşama değerlendirilecek. Sürecin sağlıklı şekilde tamamlanması için mevzuat ihtiyacı olup olmadığı üzerinde durulacak.

        REKLAM

        SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

        Terörsüz bölge hedefinin bir ayağı olan Suriye’deki gelişmeler de masaya yatırılacak. 10 Mart’ta Şam hükümetiyle ortak mutabakata imza atan ancak Suriye yönetimine entegrasyonda ayak direyen SDG konusunda atılacak adımlar ele alınacak.

        İSRAİL’İN GAZZE’YE YÖNELİK SOYKIRIMI

        İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımı da kabinenin gündeminde olacak. Gazze'de insani kriz devam ederken diplomatik cephede de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gözler ay sonunda düzenlenecek birleşmiş milletler genel kuruluna çevrildi. Fransa, Birleşik Krallık gibi ülkelerin tanıma kararı öncesinde diplomatik temaslardaki son durum da masaya yatırılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sosyal güvenlikte 26 yılda ne oldu?
        Sosyal güvenlikte 26 yılda ne oldu?
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Bizim Çocuklar İspanya'ya mağlup!
        Bizim Çocuklar İspanya'ya mağlup!
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        "Yüksek beklentiye girmememiz gerekiyordu!"
        "Yüksek beklentiye girmememiz gerekiyordu!"
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu!
        Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Boşanma aşamasındaki eşini ezdi! İstenen ceza
        Boşanma aşamasındaki eşini ezdi! İstenen ceza
        Manifest grubuna soruşturma açıldı
        Manifest grubuna soruşturma açıldı
        Filenin Sultanları, dünya ikincisi!
        Filenin Sultanları, dünya ikincisi!
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        Beşiktaş'ta Carrasco transferi rafa kalktı!
        Beşiktaş'ta Carrasco transferi rafa kalktı!