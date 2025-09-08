Icardi'den kilo fazlası eleştirilerine yanıt!
Geçen sezonu sakatlığı sebebiyle erken kapatan Mauro Icardi kilo fazlası eleştirilerine yanıt verdi.
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sahalara dönüşünün ardından sosyal medyada hakkında yapılan kilo eleştirilerine sessiz kalmadı.
Arjantinli santrfor bir taraftarın Instagram üzerinden yönelttiği yoruma esprili ama kararlı bir dille yanıt verdi.
"HAYAL GÖRMEYİN"
Deneyimli futbolcu, "77 kilo olduğum son zamanı hatırlıyorum, sanırım 14 yaşındaydım. Hayal görmeyin ama yine de endişelendiğiniz için teşekkürler. 75, 80 ya da 85 kilo olmam fark etmez, ben son 3 yıldır hem gollerimi hem de kupalarımı kutlamaktan vazgeçmiyorum. Hater’lara da selam gönderin" ifadelerini kullandı.
Icardi’nin bu sözleri, hem taraftarlar arasında geniş yankı buldu hem de sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Sarı-kırmızılı forma altında bu sezon 3 maçta süre alan tecrübeli santrfor, 2 kez rakip fileleri havalandırarak takımına skor katkısı sağlamayı başardı.
Galatasaray’da özellikle Muslera’nın vedasının ardından liderlik rolünü daha fazla üstlenen Icardi, sadece attığı gollerle değil, aynı zamanda verdiği net mesajlarla da takımın simge ismi olmayı sürdürüyor.
Taraftarın gözünde "saha içi ve saha dışı karizmasıyla" öne çıkan yıldız oyuncu, kendisine yöneltilen eleştirileri futboluyla cevaplamaya kararlı görünüyor.