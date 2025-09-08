Icardi'den kilo fazlası eleştirilerine yanıt!

"HAYAL GÖRMEYİN"

Deneyimli futbolcu, "77 kilo olduğum son zamanı hatırlıyorum, sanırım 14 yaşındaydım. Hayal görmeyin ama yine de endişelendiğiniz için teşekkürler. 75, 80 ya da 85 kilo olmam fark etmez, ben son 3 yıldır hem gollerimi hem de kupalarımı kutlamaktan vazgeçmiyorum. Hater’lara da selam gönderin" ifadelerini kullandı.