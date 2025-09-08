Vincenzo Montella: Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 2. maçında İspanya'ya sahasında 6-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BU MAÇTAN GEREKLİ DERSLERİ ALIRIZ" Hepimiz üzgünüz. Futbolcularımız ve seyircilerimiz için üzgünüz. Ben de çok üzgünüm bu sonuç için. İlk başta biz birkaç fırsat yakaladık, gole çeviremedik. Rakip iki kere geldi ve gol attı. Zamanla inancını da kaybediyorsun böyle olunca. Bu sefer bu maç ortaya çıktı. Bu istediğimiz bir şey değil. Gelişen ve gelişmeye açık bir kadromuz var. Akıllı davranırsak, bu maçtan gerekli dersleri alırız. REKLAM "BU MAÇTA TAKTİKSEL OLARAK ANALİZ ÇIKARAMAZSINIZ" Maça bakınca, taktiksel olarak gerçekçi bir analiz çıkaramazsınız. Futbolcularımız, duygusal anlamda sorumluluk hissettiği için performanslarının altında kaldı. Rakip her yerde ikili mücadeleleri kazandı. Bu taktiksel değildir. Demoralize olmamamız gerekiyor.

"TEKRAR AYAĞA KALKACAĞIZ" Bu tarz maçlardan sonra biz birçok kez gösterdik, performansımızla gösterdik. Bu maç bizim için çok büyük bir ders olacak. Birlik olarak çıkacağız. Bazen daha iyi olmanız için ufak tefek kazalar geçirmeniz gerekiyor. Buradan çok daha güçlü bir şekilde kalkacağımızı biliyorum. Avusturya maçında olduğu gibi bu maçtan da gerekli dersleri çıkaracağız ve tekrar ayağa kalkacağız. "HEDEFİMİZ DEĞİŞMEYECEK, DÜNYA KUPASI'NA KATILMAK İSTİYORUZ" Bizim hedefimiz değişmeyecek. Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz ve elimizden geleni yapacağız. Dünya Kupası'na ne gerekiyorsa yaparak gitmek istiyoruz. Hedefimiz her zaman gelişmek. Biz bunu son iki senede gösterdik. Bu maçtan sonra, yaptığımız şeyleri yıkmanın manası yok. Gelişen bir takımımız var. Hedefimiz Dünya Kupası ve oraya ulaşmak istiyoruz. Bizim hedefimiz değişmedi. Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Belki kolay olmayacak ama biz orada olacağız. REKLAM