Türkiye: 0 - İspanya: 6 | MAÇ SONUCU
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız, konuk ettiği İspanya'ya 6-0'lık skorla mağlup oldu. Bizim Çocuklar böylelikle gruptaki ilk mağlubiyetini aldı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız, İspanya ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynana mücadeleyi Boğalar 6-0 kazandı.
İspanyollara galibiyeti getiren golleri 6. ve 62. dakikalarda Pedri, 22, 45+1 ve 57. dakikalarda Mikel Merino ile 53'te Ferran Torres kaydetti.
Bu sonucun ardından Bizim Çocuklar grupta ilk mağlubiyetini aldı ve 3 puanda kaldı. Grupta 2'de 2 yapan İspanya ise 6 puanla liderlik koltuğunda bulundu.
Grubun 3. maçında millilerimiz 11 Ekim Cumartesi günü TSİ Bulgaristan'a konuk olacak. İspanya ise yine aynı gün Gürcistan'ı ağırlayacak.
60 YIL SONRA 6-0'LIK SKOR
A Milli Futbol Takımı, resmi karşılaşmalarda 6-0 mağlup olduğu son maç 1965 yılında oynandı. Avrupa Şampiyonası eleme grubunda İstanbul'da oynanan mücadeleyi Çekoslovakya 6-0'lık skorla kazandı. 4 Nisan 1984'te Macaristan ile oynanan özel karşılaşma da konuk ekibin 6 farklı galibiyetiyle sonuçlandı.
ÜÇÜNCÜ SIRAYA GERİLEDİ
Gruptaki ikinci maçında ilk yenilgisini yaşayan Türkiye 3 puanda kalırken, İspanya ise puanını 6'ya yükseltti.
İspanya grupta liderliğini sürdürürken, milli takım ise aynı puana sahip olduğu Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer aldı.
Grupta puanı olmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor.
TARİHTEKİ EN AĞIR YENİLGİLERDEN BİRİ
A Milli Futbol Takımı, tarihindeki en ağır yenilgilerden birini İspanya karşısında yaşadı.
En farklı yenilgilerini 2 kez İngiltere, 1 kez de Polonya karşısında 8-0'lık skorlarla yaşayan Türkiye, 1928'te de Mısır'a 7-1 kaybetti.
Milli takım, Macaristan, Çekoslovakya ve İtalya'ya da 6-0'lık sonuçlarla mağlup olmuştu.
KONYA'DA 3. MAĞLUBİYET
Ay-yıldızlılar, 2015 yılından bugüne 9. kez oynadığı Konya şehrinde 3. mağlubiyetini yaşadı. Milliler daha öncesinde UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'e karşı, özel maçta da İtalya'ya karşı kaybetmişti. Türkiye, Konya'da oynadığı diğer maçlarda ise 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
Milliler, 356'sı resmi, 287'si özel olmak üzere oynadığı 643 maçta 241. yenilgisini yaşadı. Bu süreçte millilerin 252 galibiyet, 150 beraberliği bulunuyor.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun gelişine sert şutunda, kaleci Unai Simon sağına uzandı ve topa sahip oldu.
6. dakikada İspanya 1-0 öne geçti. Williams'ın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Pedri, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
11. dakikada Pedri'nin soldan kullandığı korner atışında, ceza sahası içinde topu önünde bulan Huijsen şutunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
14. sağ kanattan ceza sahasına giren Yamal'ın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topa sahip oldu.
22. dakikada İspanya farkı 2'ye çıkardı. Soldan gelişen konuk takım atağından ceza sahasında Nico Williams'ın pasıyla topla buluşan Oyarzabal, meşin yuvarlağı uygun durumdaki Merino'ya bıraktı. Merino, penaltı noktasının hemen gerisinden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2.
28. dakikada Yamal'ın ara pasına hareketlenen Nico Williams'ın şutunda, Uğurcan Çakır kalesini zamanında terk etti ve gole izin vermedi.
30. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla topla buluşan Arda Güler'in şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
45+1. dakikada İspanya 3. golü buldu. Oyarzabal ile verkaç yaparak ceza sahasında son çizgiye kadar inen Pedri topu içeri çıkardı. Ceza sahasında Merino, gelişine yaptığı vuruşla topu filelere yolladı: 0-3
İspanya, maçın ilk yarısını 3-0 önde bitirdi.
53. dakikada konuk ekip farkı 4'e çıkardı. Atılan uzun topa hareketlenen Yamal'ın ceza sahası içinde pasında topla buluşan Ferran Torres, yerden şutunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4
58. dakikada İspanya farkı 5'e çıkardı. Yamal'ın pasıyla topu kontrol eden Merino, ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-5
62. dakikada konuk ekip 6. golü buldu. Oyarzabal'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Pedri, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-6
İspanya, karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.