İstanbul Valiliği 6 ilçede gösterileri yasakladı

İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde bazı etkinliklere kısıtlama getirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre; miting, basın açıklaması, açık alan toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemleri, imza kampanyaları, anma törenleri, el ilanı dağıtımı ile pankart ve afiş asma gibi her türlü etkinlik 07 Eylül 2025 Pazar günü saat 20.00’den, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar yasaklandı.

Yasak kararının, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda alındığı bildirildi.

İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’na ilişkin mahkeme kararının ardından kamuoyuna açıklama yaptı.

Vali Gül, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02 Eylül 2025 tarihli ara kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu’nun görevden tedbiren uzaklaştırıldığını belirtti. Mahkeme kararıyla Geçici Kurul’un görevlendirildiğini hatırlatan Gül, bu kurulun il başkanı, yönetim ve disiplin kurulunun tüm yetkilerine sahip olduğunu vurguladı.

Görevlerin engellenmesinin hukuki ve cezai yaptırımlar doğuracağına dikkat çeken Vali Gül, “Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak suçtur. Bu tür girişimler toplumsal huzura zarar verecektir” ifadelerini kullandı. İstanbul’da birlik ve beraberliğin korunması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Vali Gül, toplantı ve gösteri yasağı kararının da bu çerçevede uygulandığını söyledi. Açıklamasında vatandaşlara sağduyu çağrısı yapan Gül, “Tüm hemşehrilerimizi hukuka ve demokratik olgunluğa uygun şekilde hareket etmeye davet ediyorum” dedi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/09/2025 tarihli ara kararı ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu görevden tedbiren uzaklaştırılmış; yerine Geçici Kurul’un görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Mahkemece… https://t.co/2vcYLEVBXp — Davut GÜL (@gul_davut) September 7, 2025 CHP İSTANBUL İL BAŞKANI ÇELİK: ÜYELERİMİZİN KENDİ EVLERİNE GELMESİNİN ENGELLENMESİ SUÇTUR CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Vali Gül'ün açıklamasına yanıt verdi. Çelik "CHP İstanbul İl binamız halkın evidir. CHP üyelerinin CHP il binasına gelmesi gösteri, yürüyüş ya da eylem değildir. Suç, hiç değildir. En doğal hakları ve görevleridir. Üyelerimizin kendi evlerine gelmesinin engellenmesi suçtur." ifadelerini kullandı. CHP İstanbul İl binamız halkın evidir.



CHP üyelerinin CHP il binasına gelmesi gösteri, yürüyüş ya da eylem değildir. Suç, hiç değildir. En doğal hakları ve görevleridir.



Üyelerimizin kendi evlerine gelmesinin engellenmesi suçtur. https://t.co/m7gBGzy6ag — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) September 7, 2025 CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ BAŞARIR: YURTTAŞLARIMIZIN GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR ENGELLENMEKTE CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Binası'ndan tüm Türkiye'ye ve İstanbullulara sesleniyoruz. An itibarıyla il binamıza gelen tüm yollar İstanbul Emniyeti Çevik Kuvvet tarafından ablukaya alınmıştır. Malesef ki buraya yurttaşlarımızın giriş ve çıkışlar engellenmektedir. Bu tam anlamıyla bir darbedir" açıklamasında bulundu.