İlker Arslan'ın kardeşi: Gözaltı kararını bilmiyordum, duygusal davrandım

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göe;Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı kararıyla Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilen İlker Arslan’ın arandığı gece Niğde otobanındaki aracından kardeşi çıkmıştı.

Polisten kaçmaya yönelik bir hamle gibi düşünülen bu hareketin ardından kendisi de polis memuru olan Cafer Tayyar Arslan “suçluyu kayırma ve taşıt kanununa muhalefet” suçundan gözaltına alınmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Antalya soruşturması kapsamında ilgili suçlardan ifadesi alındıktan sonra Cafer Tayyar Arslan’ın emniyetten serbest bırakılması talimatını verdi. Cafer Tayyar Arslan’ın emniyet ifadesine Habertürk ulaştı.

SORUŞTURMA DOSYASINDAKİ İSİMLER SORULDU

Kimlik tespitinde Ankara Polis Koleji’nde memur olarak çalıştığını, aylık maaşının 70 bin TL olduğunu söyleyen Cafer Tayyar Arslan 16 bin TL de hizmet tazminatı aldığını belirtti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma dosyasında şüpheli olarak yer alan Evren Topal, Bülent Çeken, Muhittin Böcek İlker Arslan ve Fazlı Ateş ile ilişkisi sorulan Arslan, sadece İlker Arslan’ı tanıdığını söyledi.

"GÖREVDEN ALINDIĞINI ÖĞRENİNCE AĞABEYİMİ ARADIM" Ağabeyi İlker Arslan'ın aracını neden kullandığı ve kimden teslim aldığı sorulan Cafer Tayyar Arslan, ağabeyinin görevden alındığını öğrenince destek olmak için kendisini aradığını söyledi. Antalya İl Emniyet Müdürü olan ağabeyi İlker Arslan'ın Ankara'da bulunduğundan habersiz bir şekilde kendisini aradığını söyleyerek, "Sosyal medya üzerinden Antalya İl Emniyet Müdürü olan abimin görevden uzaklaştırıldığını öğrendim, bunun üzerine kendisini aradım, 'Abi geçmiş olsun, durum nedir?' diye sordum, kendisi de bana 'Ben de bilmiyorum içeriğini, bana tebliğ edildiğinde uzaklaştırıldığımı öğrendim' dedi. Yaptığım bu görüşmede kendisinin Ankara'da olduğunu bilmiyordum, Antalya'da olduğunu düşünmüştüm. Sonrasında kardeşim Rukiye ile telefonda görüştüm ve abimin Ankara'da olduğunu öğrendim. Sonrasında abimi tekrar aradım, yanına gelmek ve destek olmak istediğimi söyledim. O da bazı görüşmeler yapacağını söyledi. Ben de kendisine 'İşyerime gidiyorum beni oradan alırsın o zaman' dedim" ifadelerini kullandı. "AĞABEYİM ARABAYI ANTALYA EMNİYETİNE TESLİM ETMEMİ SÖYLEDİ" 06 Eylül günü saat 16.30 civarı işyerindeyken abisinin kendisini arabayla aldığını söyleyen Cafer Tayyar Arslan, "Trafikte gezindik, araçta bizden başka kimse yoktu. Ankara Keçiören Antares AVM girişinde durduk, sonra abim bana Ankara Emniyetten aradıklarını, aracı alıp Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne teslim etmemi ve kendisinin verdiği İphone marka cep telefonunu da teslim etmemi istedi. AVM'nin orada araçtan indi ve yaya olarak oradan ayrıldı. Ben de kendi idari büromu arayarak 5 gün senelik izin yazdırdım. Aynı gün Saat: 18:00 – 19:00 civarı araç ve telefon ile birlikte Antalya'ya gitmek üzere hareket ettim. Otobanda seyir halindeyken görevli polisler beni durdurup, polis merkezine götürdüler. Orada gözaltına alınıp Ankara'ya sevk edildim" dedi.