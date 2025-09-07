Mehmet Akif Üstündağ: Türk voleybolunun geldiği yerin alkışlanması gerek!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-2 kaybederek ikinci oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"TÜRK VOLEYBOLUNUN GELDİĞİ YERİN ALKIŞLANMASI GEREK"

Dünya ikincisiyiz, final oynadık ve gümüş madalya aldık. Staff, kaptanımız ve bütün oyuncular son topa kadar ellerinden gelen her şeyi yaptı. İtalya yenilmeyecek bir takım değil ama maalesef burada kaybettik. Olimpiyat haricinde kürsüde yer almadığımız turnuva kalmadı. 2028 Los Angeles'ta inşallah bu takım kürsüde yer alır. Türk voleybolunun geldiği yerin alkışlanması gerek.