Okan Buruk'tan transfer açıklaması!

SINGO'YU TERCİH SEBEBİ...

Diğer oyuncu da Akanji'ydi. O da önemli bir profildi. Savunma dört pozisyonda da oynayabilecek, çok sıkıştığınızda orta sahada oynayabilecek bir oyuncuydu. Bir dönem onunla da görüştük. Ondan aynı net dönüşü alamadık. Aradaki alıcıların da farklı düşünceleri olabiliyor. Kulüp ile belli bir yol almıştık. O da bizim için profillerden biriydi. Singo hem stoper hem sağ bek hem üçlüde oynayabilecek, benim elimi rahatlatabilecek bir oyuncu. Böyle bir profili o yüzden istedim. Genç bir oyuncu. Bir sonraki satışı olabilecek bir oyuncu. O yüzden çok istediğim bir oyuncuydu.