        Şah damarı daralmasına uyguladığı yöntemle literatüre girdi

        Şah damarı daralmasına uyguladığı yöntemle literatüre girdi

        Trabzon'da Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kemal Uzun, şah damarı daralmasına uyguladığı ameliyat tekniğiyle literatüre girdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2025 - 12:45 Güncelleme: 06.09.2025 - 13:02
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Trabzon Üniversitesi Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. Uzun, şah damarındaki daralma nedeniyle felç riski taşıyan hastalara yönelik "İnterpozisyon Endarterektomi" tekniğini geliştirdi.

        Teknikle hastalığın olduğu damar kısmı tamamen çıkarılıyor, o bölgeye suni damar ya da hastanın kendi damarı yerleştirilerek yeniden bağlantı yapılıyor.

        Böylece damar tabakaları arasındaki ayrılma ihtimali ortadan kalkarak ameliyata bağlı felç riski büyük oranda azalıyor.

        Uzun'un 2 yılda 20 hastaya uyguladığı yöntem, uluslararası yayın yapan Annals of Vascular Surgery Dergisi'nde de yer aldı.

        Doç. Dr. Kemal Uzun, şah damarı daralmalarında yıllardır uygulanan yöntemden farklı bir teknik geliştirdiğini söyledi.

        Hastaların yüzde 20'sinin şah damarındaki daralma nedeniyle felç geçirdiğini belirten Uzun, hastalığın tespit edildiğinde tedavisinin yapılması gerektiğini ifade etti.

        "HASARLI DOKUYU TAMAMEN ÇIKARIYORUZ"

        Uzun, hekimlerin cerrahi tedavide literatürde mevcut iki teknikle daralan plağı temizlediğini anlatarak, şu bilgileri paylaştı: "Her ne kadar hasta felç geçirmesin diye bu ameliyatlar yapılsa da bazen hastalar ameliyata bağlı felç geçirebiliyor. Bunun da en büyük sebebi damarları tek katlı bir organ gibi görseniz de aslında damar kat kat tabakalardan oluşuyor. Mevcut tekniklerle damarı daraltan plağı temizlerken, bu katlar birbirinden ayrılabiliyor. Bazen çok güzel şekilde plak temizlenebilirken, bazen o damarın beyine doğru devam eden kısmında katlar birbirinden ayrılabiliyor. Bu da ameliyata bağlı felç komplikasyonunun en büyük sebebi."

        Uzun, bu riski azaltabilmek için "İnterpozisyon Endarterektomi" adını verdiği tekniği geliştirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti: "Hasarlı dokuyu tamamen çıkarıyoruz. Dolayısıyla araya da bir damar parçası koyarak arayı kapatıyoruz. Hastalıklı doku kalmıyor. Damar katlarının birbirinden ayrılması, oradan bir pıhtı oluşması, hastanın ameliyat komplikasyonu olarak felç geçirme riski teorik olarak son derece azalıyor. Güvendiğimiz bir ameliyatı pratik olarak da yaptık. İki senedir de yapıyoruz ve sonuçlarımız son derece iyi."

        Uzun, sonuçlar iyi olunca tekniği bilim dünyasıyla paylaşmak istediğini anlatarak, "Dünyanın en saygın dergilerinden birisine yazımızı gönderdik. Akademik değerinden dolayı ilk başvurumuzda kabul edildi ve Mayıs 2025'te yayımlandı" diye konuştu.

        "TEDAVİDEN ÇOK MEMNUN KALDIM"

        Sol kolundaki uyuşma ve güç kaybı nedeniyle tedavi için Gümüşhane'den Trabzon'a gelen 62 yaşındaki Zafer Yanak da yeni teknikle ameliyat edildiğini söyledi.

        Tedaviden çok memnun kaldığını dile getiren Yanak, "Ağrım da kalmadı. Sağlığım dört dörtlük" dedi.

        Engin Demirhan ise kulağındaki üfleme nedeniyle geldiği hastanede şah damarında daralma tespit edildiğini belirtti.

        Teşhisin ardından yeni teknikle ameliyat edildiğini aktaran Demirhan, kendisini şu an çok iyi hissettiğini kaydetti.

