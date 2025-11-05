Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.914,10 %-1,32
        DOLAR 42,1220 %0,74
        EURO 48,4165 %0,30
        GRAM ALTIN 5.370,06 %0,74
        FAİZ 39,87 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 64,72 %1,42
        BITCOIN 102.017,00 %1,75
        GBP/TRY 54,8845 %0,21
        EUR/USD 1,1488 %0,05
        BRENT 64,56 %0,19
        ÇEYREK ALTIN 8.780,05 %0,74
        Haberler Ekonomi Para Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı - Para Haberleri

        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı

        Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Hat Holding AŞ ile Investco Holding AŞ'ye kayyum atandı

        Giriş: 05.11.2025 - 09:42 Güncelleme: 05.11.2025 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding ve Hat Holding yetkilileri hakkında, “Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

        Soruşturma kapsamında, malen sorumlu Hat Holding Anonim Şirketi ve Investco Holding Anonim Şirketinin mal varlıklarına ve şüphelilere ait hisse paylarına İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla el konuldu. El konulan payların yönetimi

        İçin TMSF kayyum olarak atandı.

        NE OLMUŞTU?

        Investco Holding soruşturması kapsamında, aralarında Nihat Özçelik’in olduğu 13 şüpheli tutuklanmış, ünlü ekonomist Işık Ökte’nin arasında olduğu 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Norveç'ten Musk'a 1 trilyon dolarlık ret
        Norveç'ten Musk'a 1 trilyon dolarlık ret
        Mamdani seçimden zaferle çıktı
        Mamdani seçimden zaferle çıktı
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Marmara'ya dikkat!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Marmara'ya dikkat!
        ABD'de kargo uçağı düştü: 7 ölü, 11 yaralı
        ABD'de kargo uçağı düştü: 7 ölü, 11 yaralı
        Suriye lideri ilk kez Beyaz Saray'a gidecek
        Suriye lideri ilk kez Beyaz Saray'a gidecek
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Liverpool sahasında Real Madrid'i devirdi!
        Liverpool sahasında Real Madrid'i devirdi!
        Bitcoin 100 bin doların altını gördü
        Bitcoin 100 bin doların altını gördü
        "Yine cesur oynayacağız!"
        "Yine cesur oynayacağız!"
        Dışişleri'nden Avrupa Komisyonu raporuna dair açıklama
        Dışişleri'nden Avrupa Komisyonu raporuna dair açıklama
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL