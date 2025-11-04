Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kasap dükkanında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Kasap dükkanında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

        Diyarbakır ilçesi Kayapınar'ın Talaytepe Mahallesi'ndeki bir kasapta iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü; Zülfü Coşan ve Ensari Coşan hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 18:26 Güncelleme: 04.11.2025 - 18:38
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, kasap dükkanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Zülfü Coşan ile Ensari Coşan öldü, 2 kişi de yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı'nda meydana geldi. Kasap dükkanına gelen grup ile iş yerinde bulunanlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü.

        Olayda Zülfü Coşan, Ensari Coşan ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan Zülfü Coşan ile Ensari Coşan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        #Diyarbakır
        #karapınar
        #kasapta silahlı kavga
        #Son dakika haberler
