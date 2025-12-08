160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
Türkiye'de özel sektörün en büyük toplu iş sözleşmesi olan MESS grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işveren ilk 6 ay için yüzde 5 artı yüzde 11,5 seyyanen zam teklif etti. Türk Metal Sendikası zammı kabul etmedi
Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 13 Ekim 2025 tarihinde başlayan Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerinin beşinci toplantısı, 8 Aralık 2025 Pazartesi günü MESS Merkez Ofisinde yapıldı. Fazla çalışma, yıllık ücretli izinler ve ücret zammı yönetmeliğinde anlaşma sağlanan görüşmelerde MESS ilk ücret teklifini verdi.
MESS, ücret artışı ilk 6 ay için ücretlere yüzde 5 + seyyanen 11,50 TL zam teklifinde bulundu. Bu zammın ortalama oransal karşılığı yüzde 10’a tekabül ediyor. Diğer 6 aylık periyotlar içinse herhangi bir teklifte bulunmadı. Sosyal yardımlarda ise 1. yıl için yüzde 25’lik zam teklif ederken , 2. yıl için artış teklif etmedi.
İşverenin teklifinin ilk 6 ay için ücretlere ortalama yüzde 10,5 zam anlamına geldiği bildirildi.
MESS ayrıca sözleşmenin üç yıllık olmasını talep etti. Türk Metal Sendikası MESS’in teklifini reddetti.
MESS, bayramlarda ve gece saatlerinde yapılan çalışmaların yüzde 200 oranında zamlı ödenmesine dair sendikanın taleplerini de reddetti.
Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bugüne kadar yapılan 5 oturumda, 47 ana madde, 5 ek madde ve 2 geçici madde olmak üzere toplam 54 madde ve sözleşmenin eki niteliğindeki iki yönetmelik üzerinde anlaşma sağlandı, 33 ana madde, 2 ek madde ve 3 geçici madde olmak üzere toplam 38 madde ve sözleşmenin eki niteliğindeki 1 yönetmelikte ise anlaşma sağlanamadı.
ARABULUCU SÜRECİ BAŞLADI
Türk Metal Sendikasından görüşmeye dair yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Sendikamız Türk Metal, önceki sözleşmelerde olduğu gibi, bu sözleşme sürecinde de sosyal diyalog anlayışıyla hareket etmiş, çalışma barışını gözeten bir tavır ortaya koymuştur. Ancak bu duyarlı ve yapıcı yaklaşımına karşılık MESS, ücret ve sosyal haklara ilişkin maddeler başta olmak üzere sendikamızın kabul etmeyeceği tekliflerde bulunmuştur. Sendikamız Türk Metal, gelen bu teklifler karşısında sözleşme masasını terk etmiş, uyuşmazlık tutanağını tutarak arabulucu sürecini başlatmıştır."
Türk Metal Sendikası MESS grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ilk 6 ay için yüzde 20 zamma ilaveten saatlik ücretlere yüzde 15,20 seyyanen zam, sosyal yardımlara yüzde 50 olmak üzere ortalama yüzde 38 zam talep etmişti.