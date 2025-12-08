160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif

Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 13 Ekim 2025 tarihinde başlayan Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerinin beşinci toplantısı, 8 Aralık 2025 Pazartesi günü MESS Merkez Ofisinde yapıldı. Fazla çalışma, yıllık ücretli izinler ve ücret zammı yönetmeliğinde anlaşma sağlanan görüşmelerde MESS ilk ücret teklifini verdi.

MESS, ücret artışı ilk 6 ay için ücretlere yüzde 5 + seyyanen 11,50 TL zam teklifinde bulundu. Bu zammın ortalama oransal karşılığı yüzde 10’a tekabül ediyor. Diğer 6 aylık periyotlar içinse herhangi bir teklifte bulunmadı. Sosyal yardımlarda ise 1. yıl için yüzde 25’lik zam teklif ederken , 2. yıl için artış teklif etmedi.

İşverenin teklifinin ilk 6 ay için ücretlere ortalama yüzde 10,5 zam anlamına geldiği bildirildi.

MESS ayrıca sözleşmenin üç yıllık olmasını talep etti. Türk Metal Sendikası MESS’in teklifini reddetti.

MESS, bayramlarda ve gece saatlerinde yapılan çalışmaların yüzde 200 oranında zamlı ödenmesine dair sendikanın taleplerini de reddetti.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bugüne kadar yapılan 5 oturumda, 47 ana madde, 5 ek madde ve 2 geçici madde olmak üzere toplam 54 madde ve sözleşmenin eki niteliğindeki iki yönetmelik üzerinde anlaşma sağlandı, 33 ana madde, 2 ek madde ve 3 geçici madde olmak üzere toplam 38 madde ve sözleşmenin eki niteliğindeki 1 yönetmelikte ise anlaşma sağlanamadı.