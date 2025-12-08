Habertürk
        Pegasus, Çek Hava Yollarını satın alıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor

        Pegasus Hava Yolları, Çek Hava Yolları ve iştiraki Smartwings'i satın almak için anlaşma imzaladı. İşlemin toplam bedeli her iki şirketin borçlarını da kapsayacak şekilde 154 milyon Euro olarak belirlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 09:57 Güncelleme: 08.12.2025 - 09:57
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Pegasus Hava Yolları, Çekya merkezli ve dünyanın en eski havayolu markalarından Çek Hava Yolları’nı ve iştiraki Smartwings’i satın almaya yönelik anlaşmaya vardı. Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre İşlemin toplam bedeli her iki şirketin borçlarını da kapsayacak şekilde 154 milyon Avro olarak belirlendi. Satın alım sürecinin tamamlanması, gerekli yasal onayların alınması ve diğer devir koşullarının yerine getirilmesini takiben gerçekleşecek.

        Smartwings, Çek Hava Yolları ve Smartwings markalarıyla Çekya’nın en büyük havayolu ve Orta ve Doğu Avrupa’nın köklü hava yolu gruplarından biri. Şirket, 20 ülkede 80 destinasyona uçuş gerçekleştiriyor.

        "BÜYÜME YOLCULUĞUNDA YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ"

        #resim#1319841#

        Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk satın almaya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: “Pegasus Hava Yolları olarak 2005’te cesur bir hedefle yola çıktık: Hava yolculuğunu herkes için ulaşılabilir kılmak. Bugün filomuzu 14 uçaktan 127 uçağa çıkararak dünyanın en verimli ve kârlı havayollarından biri olduk. Şimdi, Çek Hava Yolları ve Smartwings’in 47 uçaktan oluşan filosuyla güçlerimizi birleştirerek büyüme yolculuğumuzda yeni bir sayfa açıyoruz. Ancak tek amacımız ölçek büyütmek değil, aynı zamanda uçuş emniyeti, teknoloji, verimlilik ve misafir deneyimi odaklı, geleceğe hazır güçlü bir yapı oluşturmak. Bugün artık gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Türkiye’de havacılık sektörünü “Biz başlatmadık ama biz değiştirdik”. Şimdi büyüme yolculuğumuzun bir sonraki aşamasına geçmeye hazırız. Çek Hava Yolları ve Smartwings ile ortak bir vizyon oluştu: İki farklı marka, Smartwings ve Pegasus olarak kanatlarımızı dünyaya açmaya devam edeceğiz.”

        Çek Hava Yolları ve Smartwings’in hissedarları ve kurucuları, yaklaşık yirmi yedi yılı aşkın bir süreyi havayolunu kurmaya ve geliştirmeye adadıktan sonra, Çek Hava Yolları ve iştiraki Smartwings’i şirketlerin operasyonlarını daha da genişletme ve güçlendirme potansiyeline ve yetkinliğine sahip Pegasus Hava Yolları’na devretme yönünde stratejik bir karar aldıklarını açıkladı.

        Çek Hava Yolları hissedarı ve Smartwings kurucu ortağı Jiří Šimáně konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

        “Sınırlı finansal kaynakla, devletten destek almadan kurduğumuz Smartwings’i ve Çek Hava Yolları’nı bugün bulunduğu noktaya getirmiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Yıllar boyunca yenilik, dayanıklılık ve misafir memnuniyetine bağlı kalarak birçok zorluğu aştık. Pegasus Hava Yolları’nın Çek Hava Yolları ve Smartwings için ideal bir hissedar olduğuna ve bunun misafirlerimize daha fazla avantaj, gelişmiş bağlantılar ve seyahat olanağı sunacağına inanıyoruz. Tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve misafirlerimize sadakatleri, güvenleri ve katkıları için teşekkür ederiz. Çek Hava Yolları ve Smartwings’in Pegasus çatısı altında büyümeye devam etmesini görmekten mutluluk duyacağız.”

