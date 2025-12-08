Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır haberleri: Kadına mesaj atıp görüşmek istedi... Buluşma kanlı geçti | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kadına mesaj atıp görüşmek istedi... Buluşma kanlı geçti!

        Diyarbakır'da F.O., yengesine sosyal medyadan mesaj atarak buluşmaya çağıran K.B.'yi, buluşma noktasında dövüp, tabancayla bacağından vurdu. Olay güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan F.O. tutuklandı. Tedavisinin ardından taburcu edilen K.B. hakkında da taciz iddiasıyla işlem başlatıldığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 08:01 Güncelleme: 08.12.2025 - 08:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadına mesaj atıp görüşmek istedi... Buluşma kanlı geçti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır'da olay, 2 Aralık’ta Yenişehir ilçesi Mahmut Azizoğlu Caddesi’ndeki bir kafede meydana geldi. F.O., dayısının eşine sosyal medya üzerinden mesaj atıp buluşmak isteyen K.B.’yi belirtilen kafede bekledi.

        ÖNCE DÖVDÜLER SONRA VURDULAR

        DHA'daki habere göre kafeye gelen K.B., F.O. ve çevredekiler tarafından önce dövüldü, ardından tabancayla bacağından vuruldu.

        REKLAM

        DARP ANI KAMERAYA YANSIDI

        Darp anları cep telefonuyla görüntülenirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. K.B., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

        VURAN GENÇ TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan F.O. ifadesinde yengesine mesaj atarak sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü K.B.’yi bu nedenle vurduğunu söyledi. F.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        TACİZCİ İÇİN İŞLEM BAŞLATILDI

        Tedavisinin ardından taburcu edilen K.B. hakkında da taciz iddiasıyla işlem başlatıldığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı
        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı
        Hırsızlık sonrası Louvre Müzesinde bir felaket daha
        Hırsızlık sonrası Louvre Müzesinde bir felaket daha
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Annesini darbeden babasına saldırdı
        Annesini darbeden babasına saldırdı
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?