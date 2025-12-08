Kadına mesaj atıp görüşmek istedi... Buluşma kanlı geçti!
Diyarbakır'da F.O., yengesine sosyal medyadan mesaj atarak buluşmaya çağıran K.B.'yi, buluşma noktasında dövüp, tabancayla bacağından vurdu. Olay güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan F.O. tutuklandı. Tedavisinin ardından taburcu edilen K.B. hakkında da taciz iddiasıyla işlem başlatıldığı öğrenildi
Diyarbakır'da olay, 2 Aralık’ta Yenişehir ilçesi Mahmut Azizoğlu Caddesi’ndeki bir kafede meydana geldi. F.O., dayısının eşine sosyal medya üzerinden mesaj atıp buluşmak isteyen K.B.’yi belirtilen kafede bekledi.
ÖNCE DÖVDÜLER SONRA VURDULAR
DHA'daki habere göre kafeye gelen K.B., F.O. ve çevredekiler tarafından önce dövüldü, ardından tabancayla bacağından vuruldu.
DARP ANI KAMERAYA YANSIDI
Darp anları cep telefonuyla görüntülenirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. K.B., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
VURAN GENÇ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan F.O. ifadesinde yengesine mesaj atarak sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü K.B.’yi bu nedenle vurduğunu söyledi. F.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TACİZCİ İÇİN İŞLEM BAŞLATILDI
Tedavisinin ardından taburcu edilen K.B. hakkında da taciz iddiasıyla işlem başlatıldığı öğrenildi.