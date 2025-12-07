Habertürk
Habertürk
        Dehşet görüntü İstanbul'dan! Otobüs durağında havaya ateş açtı! | Son dakika haberleri

        Dehşet görüntü İstanbul'dan! Otobüs durağında havaya ateş açtı!

        İstanbul Beşiktaş'ta otobüs durağına giden bir kişi, havaya ateş açtı. O anları arkadaşına cep telefonuyla kamerasıyla kaydettiren şüpheli otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı. Peronda bulunan bir otobüs şoförü, dehşet anlarını kaydetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 16:58 Güncelleme: 07.12.2025 - 16:58
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Beşiktaş'ta otomobiliyle otobüs durağına giden bir kişi, havaya ateş açtı. O anları arkadaşına cep telefonuyla kamerasıyla kaydettiren şüpheli otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 15.30 sıralarında 4. Levent'teki İETT otobüslerinin bulunduğu peronlar bölgesinde meydana geldi. Otomobiliyle perona gelen bir kişi, belinden çıkardığı silahla havaya 2 el ateş etti.

        Yanındaki arkadaşı ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Ateş eden şüpheli ve arkadaşı olayın ardından araca binerek uzaklaştı.

        Peronda bulunan bir otobüs şoförü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip "Adamlar gündüz vakti silah sıktı, gidiyor" diyerek duruma tepki gösterdi.

