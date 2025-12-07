Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Haberleri: Zeytinburnu'nda bir taksici eve dönerken öldürüldü! | Son dakika haberleri

        Zeytinburnu'nda bir taksici eve dönerken öldürüldü!

        Zeytinburnu'nda bir cinayet meydana geldi. 35 yaşındaki taksici Erhan Çiftçi, iddiaya göre daha önceden husumetli olduğu iddia edilen şüpheliler tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Çiftçi'nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 12:45 Güncelleme: 07.12.2025 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eve dönerken bıçaklandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Zeytinburnu'nda bir cinayet meydana geldi. 35 yaşındaki taksici Erhan Çiftçi, iddiaya göre daha önceden husumetli olduğu iddia edilen şüpheliler tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Çiftçi'nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 08.09 sıralarında İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, taksicilik yapan Erhan Çiftçi, işten çıkıp eve gittiği sırada evine yakın bir noktada daha önceden husumetli olduğu iddia edilen şüpheliler tarafından bıçaklandı.

        OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Çiftçi'nin sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Çiftçi'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

        YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!

        AA'nın haberine göre olay yerine gelen Çiftçi'nin yakınlarından bazıları, sinir krizi geçirdi.

        "NASIL OLDU BİLMİYORUZ"

        Meslektaşı Tayfun Sülük, "Kendisi burada çalışan bir arkadaş. Gelir arabasını alır işine gider. Efendi mülayim bir çocuktu. Nasıl oldu bilmiyoruz. Başına nasıl böyle bir şey geldi bilmiyoruz. Bugün gecedeydi. Çalışmış, evine giriyordu. Onun yakınları daha önce bir olaya karışmış galiba. Olayın detayını biz de bilmiyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da sağanak taşkınlara yol açtı!
        İstanbul'da sağanak taşkınlara yol açtı!
        Altınları gasp edip ev sahibi kadını odaya kilitledi!
        Altınları gasp edip ev sahibi kadını odaya kilitledi!
        "F.Bahçe'de şampiyonluk havası yok!"
        "F.Bahçe'de şampiyonluk havası yok!"
        İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı!
        İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı!
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Yargıtay: İşe giderken kazada ölen kişi vazife malulü sayılmalı
        Yargıtay: İşe giderken kazada ölen kişi vazife malulü sayılmalı
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakem yorumları!
        Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakem yorumları!
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden harekete geçti
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden harekete geçti
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi
        Çin'den Japon uçaklarına radar kilidi
        Çin'den Japon uçaklarına radar kilidi
        Fenerbahçe 2 haftada 4 puan yitirdi
        Fenerbahçe 2 haftada 4 puan yitirdi
        Tedesco: Maçı koparmamız gerekirdi!
        Tedesco: Maçı koparmamız gerekirdi!
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı