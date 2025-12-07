Zeytinburnu'nda bir cinayet meydana geldi. 35 yaşındaki taksici Erhan Çiftçi, iddiaya göre daha önceden husumetli olduğu iddia edilen şüpheliler tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Çiftçi'nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

DHA'nın haberine göre olay, saat 08.09 sıralarında İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, taksicilik yapan Erhan Çiftçi, işten çıkıp eve gittiği sırada evine yakın bir noktada daha önceden husumetli olduğu iddia edilen şüpheliler tarafından bıçaklandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Çiftçi'nin sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Çiftçi'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!

AA'nın haberine göre olay yerine gelen Çiftçi'nin yakınlarından bazıları, sinir krizi geçirdi.

"NASIL OLDU BİLMİYORUZ"

Meslektaşı Tayfun Sülük, "Kendisi burada çalışan bir arkadaş. Gelir arabasını alır işine gider. Efendi mülayim bir çocuktu. Nasıl oldu bilmiyoruz. Başına nasıl böyle bir şey geldi bilmiyoruz. Bugün gecedeydi. Çalışmış, evine giriyordu. Onun yakınları daha önce bir olaya karışmış galiba. Olayın detayını biz de bilmiyoruz" dedi.