İlhan İrem, Özdemir Erdoğan, Zeki Müren gibi isimlerle çalıştığını ifade eden müzisyen, 1989'da ilk ve tek albümü 'Merhaba Dünya'yı çıkardı. Ünlü olmak gibi bir hırsının olmadığını söyleyen Yenidoğan; "İnsanlar beni tanısın diye hiçbir zaman uğraşmadım. Önceliğim her zaman sevdiğim işi yapmaktı. 6 kez battım, yani sıfırlandım ama 7 kez de çıktım" ifadelerini kullandı.