Ercüment Yenidoğan: 6 kez battım, 7 kez çıktım
Bir döneme imzasını atan müzisyen ve sunucu Ercüment Yenidoğan ile bir araya geldik. Yenidoğan ile hem sanat hayatını hem de şimdiki yaşamını konuştuk
Sahne adı 'Ercü' olan Ercüment Yenidoğan, lise yıllarında arkadaşlarıyla kurduğu 'Siyah Gölgeler' grubuyla 1966'da düzenlenen ve sunuculuğunu Erkan Yolaç’ın yaptığı Amatör Orkestralar Yarışması'nda birinci oldu. Bir süre sonra yoluna tek başına devam eden Yenidoğan, reklam müzikleri ve renkli şovlarıyla TRT'de sunuculuk yaptı. Şimdilerde emekliliğini yaşayan müzisyen bir buluşarak nostalji yolcuğu yaptık.
Makedonya göçmeni bir ailenin oğlu olan Ercüment Yenidoğan, müzikal yolcuğunu şöyle anlattı: Türkiye'ye gelmeden önce babam Yugoslavya'da futbolcuydu. Küçük yaşta farkındalığım vardı. O zamanlar futbolcuda 30 yaşında emekli oluyordu. Ben daha uzun yaşlarda da devam edebileceğim olan müzisyenliği seçtim. Ailemde profesyonel olarak müzikle ilgilenen kimse yoktu. Plevne Lisesi'nde arkadaşlarımla 'Siyah Gölgeler' grubunu kurduk. 1966'da Caddebostan'da düzenlenen Türkiye Amatör Orkestralar Yarışması'nda ve aynı yıl düzenlenen Trakya Müzik Festivali'nde birinci olduk.
İlhan İrem, Özdemir Erdoğan, Zeki Müren gibi isimlerle çalıştığını ifade eden müzisyen, 1989'da ilk ve tek albümü 'Merhaba Dünya'yı çıkardı. Ünlü olmak gibi bir hırsının olmadığını söyleyen Yenidoğan; "İnsanlar beni tanısın diye hiçbir zaman uğraşmadım. Önceliğim her zaman sevdiğim işi yapmaktı. 6 kez battım, yani sıfırlandım ama 7 kez de çıktım" ifadelerini kullandı.
Ercüment Yenidoğan daha sonra kendi adını taşıyan orkestrasıyla uzun süre çeşitli mekanlarda sahne aldı. Bunun en uzun soluklularından biri de Galata Kulesi'ydi. Yenidoğan'ın sahnede şarkı söylerken, gerçekleştirdiği renkli şovlar ona sunuculuğunun kapısını açtı.
"TRT'DEN TEKLİF GELDİ"
Ercüment Yenidoğan, sunuculuğa başlanmısıyla ilgili olarak ise şunları anlattı...
16 yıl Galata Kulesi'nde sahne aldım. O zamanın TRT İstanbul Müdürü sahnedeki performansı mı beğenmiş. Sadece şarkı söylemiyorum aynı zamanda insanları da güldürebiliyordum. İlk başta sıcak bakmadım. Sunuculuk yapmak gibi bir merakım da yoktu. Benim üzerime bir program kurulmasını istediler. 'Stüdyo İstanbul' diye bir programa başladım. TRT'de çeşitli programları sunarken ardından da Demet Akalın ile 'Evliliğe Doğru' programında sunuculuğu üstlendim.
Günümüzdeki üretilen şarkılara da değinen Ercüment Yenidoğan; "Teknolojinin gelişmesiyle pek çok şey kolaylaştı. Telefonumdan bile müzik üretilebilir hale geldi. Eskiden meşakkatli bir süreçti müzik ürtmek. Bu kadar dijitalleşme duyguların ve samimiyetin önüne geçti" ifadelerini kullandı.
"REKLAM MÜZİKLERİ PARA KAZANDIRDI"
1980 ve 1990'larda pek çok ünlü markanın reklam müziğine imzasını atan Yenidoğan, şarkıcılık ve sunuculuktan daha çok yaptığı reklam müziklerinden para kazandığını söyledi.
Geçmişteki müziklere olan özlemle ilgili ise "İnsanlar o zaman diliminde yaşadıkları güzel anıları bu şarkılarla anımsıyor. Hatta tekrar yaşıyorlar. O yüzden geçmişteki şarkıları insanlar daha çok dinleme eğilimi gösteriyor" diye konuştu.
"EMEKLİYİM AMA MÜZİK YAPMAYA DEVAM EDİYORUM"
Şimdilerde emekliliğini yaşayan Ercüment Erdoğan, hâlâ müzik ürettiğini açıkladı. Erdoğan; "Müzik beni hayata bağlayan şey. Birkaç tane eserim var. Kendim söylemek istemiyorum. Çünkü bunları yazarken bir kadının seslendirmesi üzerine yazdım. O kadın daha karşıma çıkmadı" ifadelerini kullandı.