Murat Cemcir, yürümeye başladı

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz hafta evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda oyuncunun, Divertikül kanaması geçirdiği tespit edildi. Divertikül kanaması, sinsi gelişen ve yüksek hayati risk taşıyan bir rahatsızlık olması nedeniyle Cemcir'in durumu ciddiyetini korudu.

HAYATİ TEHLİKE ATLATTI

Hastanede uygulanan erken müdahale sayesinde Murat Cemcir hayata tutundu. Beş gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ünlü oyuncu, durumunun düzelmesi üzerine normal odaya alındı.

Sağlık durumu her geçen gün daha iyiye giden Cemcir, artık yürümeye başladı. Doktorların yapacağı son kontrollerin ardından ünlü oyuncunun, herhangi bir komplikasyon yaşanmazsa Pazartesi günü taburcu edilmesi bekleniyor.