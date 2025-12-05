Habertürk
Habertürk
        Adile sinemada, Alevli Günler sahnede... İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Adile sinemada, Alevli Günler sahnede... İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta sinema, tiyatro, konser ve sergi dünyası yine dopdolu! Çağan Irmak imzalı Adile vizyonda öne çıkarken, korku tutkunlarını Five Nights at Freddy's 2, anime severleri ise Jujutsu Kaisen: Execution bekliyor. Tiyatro sahnesinde Veda Yemeği ve Alevli Günler dikkat çekerken; müzik tarafında ENKA Sanat'ta İkinci Yeni Şarkılar, Ari Barokas ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası haftanın öne çıkan konserleri arasında. Sergi tutkunları için ise Dolce Paganne – Hiçbir Yer ve Zeynep Beler – Intraface seçkiler sunuyor. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer'e değerlendirdi

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 10:02 Güncelleme: 05.12.2025 - 10:02
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu hafta vizyona giren filmler arasında Adile öne çıkıyor. Çağan Irmak’ın yönettiği film, Yeşilçam efsanesi Adile Naşit’in hayatının farklı dönemlerini gözler önüne seriyor.

        Freddy’nin Pizza Dükkanında Beş Gece 2 (Five Nights at Freddy’s 2), Freddy Fazbear’ın Pizza dükkanındaki doğaüstü kâbusun üzerinden bir yıl sonrasında yaşanan ve daha büyük bir kabusa dönüşen olayları anlatıyor.

        Aksiyon, animasyon, fantastik türündeki Jujutsu Kaisen: Execution, Shibuya olayının kaosunu ve Gojo’nun mühürlenmesinin ardından Japonya’yı saran infaz oyunlarının başlangıcını beyazperdeye taşıyor.

        Son yılların yıldızı parlayan yönetmenlerinden Rebecca Zlotowski’nin son filmi Özel Hayat (A Private Life), başarılı bir terapistin bir tür dedektife dönüşmesini konu alıyor. Oscar ödüllü oyuncu Jodie Foster’ın başrolünde yer aldığı film kara komedi ve gizem unsurlarını bir araya getirme biçimiyle beğeni topluyor.

        REKLAM

        Matthieu Delaporte & Alexandre De La Patellière’nin yazdığı, Ahmet Kazanbal’ın yönettiği, İlhan Şen, Fırat Çelik, Pınar Gülkapan’ın oynadığı Veda Yemeği aralık ayı boyunca tiyatro sahnesinde…

        Güven Kıraç, Erkan Can, Bahtiyar Engin ve Levent Ülgen’i sahnede buluşturan Alevli Günler, 9 Aralık’ta Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi’nde, 22 Aralık'ta Ses Tiyatrosu’nda.

        ENKA Sanat, 11 Aralık Perşembe akşamı Murat Cem Orhan, Mert Fırat ve Evrim Özkaynak’ı İkinci Yeni Şarkılar konserinde bir araya getiriyor.

        Modern rock ve Anadolu ezgilerini harmanlayan müzisyen Ari Barokas World Akustik serisinin son konserinde 10 Aralık Çarşamba akşamı Yapı Kredi bomontiada’da müzikseverlerle buluşacak.

        Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 11 Aralık’ta, Barbara Hannigan’la birlikte Richard Strauss’un Metamorfozlar ve Francis Poulenc’in İnsan Sesi eserleriyle Lütfi Kırdar ICEC’de müzikseverlerin karşısına çıkacak...

        Dolce Paganne’nin yeni sergisi Hiçbir Yer, 20 Kasım – 20 Aralık 2025 tarihleri arasında x-ist’in Gümüşsuyu’ndaki mekânında ziyaret edilebilir.

        Sinema dilinin özellikle montajın günümüz arayüz tasarımlarındaki sürekliliğini görünür kılarak, görüntülerin sürekli olarak araya girdiği, dolaşıma sokulduğu ve işaretleştiği bir yapıyı açığa çıkaran Zeynep Beler’in kişisel sergisi Intraface 21 Aralık’a kadar Martch Art Project’de görülebilir.

        Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer'e değerlendirdi.

        #Haftanın kültür sanat ajandası
        #Adile
        #KADİR KAYMAKÇI
