Galatasaray'dan Lookman'a astronomik teklif!

Galatasaray'ın Ademola Lookman ve kulübü Atalanta'ya astronomik rakamlar önerdiği iddia edildi.

Atalanta'nın Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman, İtalya macerasının son aylarını yaşayabilir. Fichajes'in haberine göre, 28 yaşındaki golcü, teknik heyetle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle Bergamo ekibinden ayrılmaya yakın.

50 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ İDDİASI

Son yıllarda Atalanta'nın en etkili isimlerinden biri olan Lookman'ın ayrılığına kulüp de sıcak bakıyor. Bu tablo, Galatasaray'ın transfer yarışında öne çıkmasına neden oldu.

Haberde, Galatasaray'ın Atalanta'ya 50 milyon euro, oyuncuya ise yıllık 6 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırladığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların bu astronomik hamlesi, hem kulübün iddiasını hem de Lookman'ın Avrupa futbolundaki değerini ortaya koyuyor.

Geçen sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 20 gole imza atan Nijeryalı yıldızın olası transferi, Galatasaray'a hücum hattında ciddi bir seviye atlatacak bir hamle olarak görülüyor.