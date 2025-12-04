Habertürk
        ABD'de Demokratlar, Epstein'in adasından çeşitli görselleri "ilk kez" yayınladı | Dış Haberler

        ABD'de Demokratlar, Epstein'in adasından çeşitli görselleri "ilk kez" yayınladı

        ABD'de kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken ölü bulunan Jeffrey Epstein'e yönelik tartışmalar sürerken, Epstein'in adasından çeşitli görseller "ilk kez" paylaşıldı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 04.12.2025 - 07:36 Güncelleme: 04.12.2025 - 08:49
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        ABD'de kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken ölü bulunan Jeffrey Epstein'e yönelik tartışmalar devam ederken, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesindeki Demokratlar, Epstein'e ait olduğu belirtilen adaya ilişkin görselleri ve videoları "ilk kez" paylaştı.

        Demokrat Partiden Temsilciler Meclisi üyesi Robert Garcia, sosyal medya hesabından Epstein adasından olduğunu belirttiği görselleri paylaştı.

        Paylaşımda, "Temsilciler Meclisi Denetim Komitesindeki Demokratlar, Jeffrey Epstein'in özel adasının daha önce hiç görülmemiş fotoğraf ve videolarını aldı. Bunlar, Epstein'in kapalı kapıları ardındaki tüyler ürpertici bir manzara. Kendiniz görün. Bu örtbas girişimine son verip hayatta kalanlar için adaleti sağlayana kadar mücadeleyi bırakmayacağız." ifadelerine yer verildi.

        Paylaşılan görsellerde, adadaki çeşitli ortamlara ilişkin detaylar yer alıyor. Görsellerden birinde diş kliniklerinde bulunan muayene sandalyesi yer alırken, başka bir görselde, bir telefon üzerindeki "NY Office, Rich Office, Mike Cell, Patrick Cell" gibi çeşitli etiketler gösteriliyor.

        Görsellerin haricinde bazı videoların da yer aldığı paylaşımda, bir yatak odasına ve banyoya ait kesitlere yer veriliyor.

        Garcia, söz konusu paylaşımı alıntılayarak kendi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Belgeleri ve dosyaları elimize geçtikçe yayınlamaya devam edeceğiz. Hayatta kalanlar adaleti ve gerçeği hak ediyor. Adalet Bakanlığının tüm dosyaları hemen yayınlamasını istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Amerikan kamuoyunun uzun süredir sonucunu merakla beklediği Epstein dosyalarının açılmasına yönelik yasa tasarısı, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongrenin her iki kanadında da kabul edilmişti.

        Bunun ardından ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, 19 Kasım'da, Jeffrey Epstein dosyalarının açıklanmasını öngören tasarının Kongreden geçtiğini belirterek, ilgili dosyaları 30 gün içinde açıklayacaklarını söylemişti.

        ABD Başkanı Donald Trump, bu olayın ardından Epstein hakkındaki tüm dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören tasarıyı imzaladığını açıklamıştı.

        Jeffrey Epstein olayı

        En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

        Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

        ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti. Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.

