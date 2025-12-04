ABD'de Demokratlar, Epstein'in adasından çeşitli görselleri "ilk kez" yayınladı

ABD'de kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken ölü bulunan Jeffrey Epstein'e yönelik tartışmalar devam ederken, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesindeki Demokratlar, Epstein'e ait olduğu belirtilen adaya ilişkin görselleri ve videoları "ilk kez" paylaştı.

Demokrat Partiden Temsilciler Meclisi üyesi Robert Garcia, sosyal medya hesabından Epstein adasından olduğunu belirttiği görselleri paylaştı.

Paylaşımda, "Temsilciler Meclisi Denetim Komitesindeki Demokratlar, Jeffrey Epstein'in özel adasının daha önce hiç görülmemiş fotoğraf ve videolarını aldı. Bunlar, Epstein'in kapalı kapıları ardındaki tüyler ürpertici bir manzara. Kendiniz görün. Bu örtbas girişimine son verip hayatta kalanlar için adaleti sağlayana kadar mücadeleyi bırakmayacağız." ifadelerine yer verildi.

REKLAM

Paylaşılan görsellerde, adadaki çeşitli ortamlara ilişkin detaylar yer alıyor. Görsellerden birinde diş kliniklerinde bulunan muayene sandalyesi yer alırken, başka bir görselde, bir telefon üzerindeki "NY Office, Rich Office, Mike Cell, Patrick Cell" gibi çeşitli etiketler gösteriliyor.

Görsellerin haricinde bazı videoların da yer aldığı paylaşımda, bir yatak odasına ve banyoya ait kesitlere yer veriliyor.