Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor: 2 - Vanspor FK: 0 | MAÇ SONUCU (Trabzonspor Türkiye Kupası'nda turladı) - Futbol Haberleri

        Trabzonspor Türkiye Kupası'nda turladı!

        Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında Trabzonspor sahasında Vanspor FK ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadeleyi 2-0 kazandı ve adını gruplara yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03.12.2025 - 22:33 Güncelleme: 03.12.2025 - 22:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor Türkiye Kupası'nda turladı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Trabzonspor sahasında Vanspor FK ile kozlarını paylaştı. Bordo-mavililer mücadeleyi 2-0 kazandı.

        Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Danylo Sikan ve 84'te Enes Çavuşoğlu (k.k) kaydetti.

        Bu sonucun ardından Trabzonspor adını gruplara yazdırdı. Vanspor ise turnuvada veda etti.

        GOLLER NASIL OLDU?

        65. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Olaigbe'nin soldan ortasında, savunmaya çarparak yükseklik kazanan topu, altıpas içinde Sikan kafa ile filelere gönderdi: 1-0.

        84. dakikada Olaigbe'nin soldan kullandığı köşe atışında, arka direkte yerden seken topa Muhammet Ensar Çavuşoğlu müdahale etmesine karşın meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

        Stat: Papara Park

        Hakemler: Gürcan Hasova, Kemal Elmas, İbrahim Ethem Potuk

        Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Mustafa Eskihellaç, Serdar Saatçı (Dk. 75 Okay Yokuşlu), Batagov, Arif Boşluk (Dk. 66 Pina), Oulai, Bouchouari (Dk. 75 Muçi), Ozan Tufan, Cihan Çanak (Dk. 66 Zubkov), Olaigbe, Sikan (Dk. 88 Onuachu)

        İmaj Altyapı Vanspor: Abdulsamed Damlu, Regis (Dk. 83 Medeni Bingöl), Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Lucas, Oulare, Jevsenak, Mehmet Özcan, Emir Bars, Anıl Yıldırım (Dk. 72 Batuhan Kör), Vlachomitros (Dk. 64 Traore), Cedric

        Goller: Dk. 65 Sikan, Dk. 84 Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Kendi kalesine) (Trabzonspor)

        Sarı kartlar: Dk. 19 Vlachomitros, Dk. 78 Traore (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 28 Serdar Saatçı, Dk. 42 Cihan Çanak, Dk. 76 Okay Yokuşlu (Trabzonspor)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Savaşın coğrafyası yaygınlaşıyor"
        "Savaşın coğrafyası yaygınlaşıyor"
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon F.Bahçe!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon F.Bahçe!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i netleşiyor!
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Ukrayna'ya 140 milyar euro kredi planı
        Ukrayna'ya 140 milyar euro kredi planı
        Serdal Adalı'dan PFDK sevkine sert tepki!
        Serdal Adalı'dan PFDK sevkine sert tepki!
        Fethiye'deki yangın kontrol altında
        Fethiye'deki yangın kontrol altında
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        3 yıldır mali kar yok
        3 yıldır mali kar yok
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"