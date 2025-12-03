Trabzonspor Türkiye Kupası'nda turladı!
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında Trabzonspor sahasında Vanspor FK ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadeleyi 2-0 kazandı ve adını gruplara yazdırdı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Danylo Sikan ve 84'te Enes Çavuşoğlu (k.k) kaydetti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor adını gruplara yazdırdı. Vanspor ise turnuvada veda etti.
GOLLER NASIL OLDU?
65. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Olaigbe'nin soldan ortasında, savunmaya çarparak yükseklik kazanan topu, altıpas içinde Sikan kafa ile filelere gönderdi: 1-0.
84. dakikada Olaigbe'nin soldan kullandığı köşe atışında, arka direkte yerden seken topa Muhammet Ensar Çavuşoğlu müdahale etmesine karşın meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
Stat: Papara Park
Hakemler: Gürcan Hasova, Kemal Elmas, İbrahim Ethem Potuk
Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Mustafa Eskihellaç, Serdar Saatçı (Dk. 75 Okay Yokuşlu), Batagov, Arif Boşluk (Dk. 66 Pina), Oulai, Bouchouari (Dk. 75 Muçi), Ozan Tufan, Cihan Çanak (Dk. 66 Zubkov), Olaigbe, Sikan (Dk. 88 Onuachu)
İmaj Altyapı Vanspor: Abdulsamed Damlu, Regis (Dk. 83 Medeni Bingöl), Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Lucas, Oulare, Jevsenak, Mehmet Özcan, Emir Bars, Anıl Yıldırım (Dk. 72 Batuhan Kör), Vlachomitros (Dk. 64 Traore), Cedric
Goller: Dk. 65 Sikan, Dk. 84 Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Kendi kalesine) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Vlachomitros, Dk. 78 Traore (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 28 Serdar Saatçı, Dk. 42 Cihan Çanak, Dk. 76 Okay Yokuşlu (Trabzonspor)