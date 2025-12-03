Okan Buruk'un Samsunspor 11'i netleşiyor!
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 7 puan yitiren sarı-kırmızılılar, bu maçtan galip ayrılarak yeniden galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. İşte Okan Buruk'un Samsunspor planı...
Teknik direktör Okan Buruk, bu mücadelede sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor.
Galatasaray'da kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak.
Savunmanın sağında Davinson'un, solundaysa Kazımcan Karataş'ın şans bulması bekleniyor.
Sarı kırmızılılarda, savunmanın ortası Lemina ve Abdülkerim'den oluşacak.
Orta sahada Torreira - İlkay ikilisinin önünde Sara forma giyecek.