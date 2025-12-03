Habertürk
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i netleşiyor! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i netleşiyor!

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 7 puan yitiren sarı-kırmızılılar, bu maçtan galip ayrılarak yeniden galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. İşte Okan Buruk'un Samsunspor planı...

        Giriş: 03.12.2025 - 12:43 Güncelleme: 03.12.2025 - 12:43
        1

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında Samsunspor'u konuk edecek. Ligde oynadığı son 4 maçta 7 puan kaybeden sarı kırmızılılar, kazanarak galibiyet serisi başlatmayı amaçlıyor.

        2

        Teknik direktör Okan Buruk, bu mücadelede sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor.

        3

        Galatasaray'da kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak.

        4

        Savunmanın sağında Davinson'un, solundaysa Kazımcan Karataş'ın şans bulması bekleniyor.

        5

        Sarı kırmızılılarda, savunmanın ortası Lemina ve Abdülkerim'den oluşacak.

        6

        Orta sahada Torreira - İlkay ikilisinin önünde Sara forma giyecek.

        7

        Hücum hattının sağında Leroy Sane, solunda ise Barış Alper Yılmaz görev yapacak.

        8

        Galatasaray'da ileri uçta ise Mauro Icardi'nin yer alma ihtimali yüksek.

        9

        Osimhen'in, salı günü oynanacak Monaco maçı düşünülerek karşılaşmaya yedek başlaması bekleniyor.

