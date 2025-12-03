Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: "Ülkemizdeki Somalililer gidecek, onlar çöp, Somali de berbat halde" | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: "Ülkemizdeki Somalililer gidecek, onlar çöp, Somali de berbat halde"

        ABD Başkanı Donald Trump, "zar zor, berbat bir ülke" olarak nitelendirdiği Somali'den göçmenlerin ülkede barınmasını istemediğini belirtti: "Hepsi gidecek. Onlar çöp. Ülkeleri berbat. Burada da hep şikayet ediyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar. Demokrat vekil Ilhan Omar, o da çöp."

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03.12.2025 - 10:13 Güncelleme: 03.12.2025 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        Somali'nin "zar zor bir ülke olduğunu" savunan Trump, "Onların hiçbir şeyi yok. Ülkeleri berbat. Birbirlerini öldürmek için koşturup duruyorlar. Hiçbir yapı yok. Bize katkı da sağlamıyorlar" ifadesini kullandı.

        Somali uyruklu göçmenlerin ülkede barınmasını istemediğini belirten Trump, "Onları ülkemizde istemiyorum. Ülkelerinin iyi olmamasının bir sebebi var. Ülkeleri kokuyor ve biz onları ülkemizde istemiyoruz." dedi.

        Trump, Temsilciler Meclisinin Somali asıllı Demokrat Üyesi Ilhan Omar'ı da "beceriksiz, berbat ve çöp" olarak nitelendirdi.

        REKLAM

        Beyaz Saray sözcüsü Abigail Jackson da, başkanın "Demokratların ülkemize girmesine ve Amerikan vergi mükelleflerinden çalmasına izin verdiği radikal Somalili göçmenlerin neden olduğu sorunları vurgulamakta kesinlikle haklı olduğunu" söyledi.

        ABD Başkanı Trump, 22 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Minnesota eyaletindeki Somalili göçmenlere yönelik "geçici koruma statüsü" programının sonlandırıldığını duyurmuştu.

        Geçici koruma statüsü

        ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinden bu yana Haiti, Venezuela ve Afganistan gibi ülkelere yönelik geçici koruma statüsünün kaldırılması yönünde adım atmış, bu girişimlerden bazıları yargı engeliyle karşılaşmıştı.

        Geçici koruma statüsü, göçmenlerin, ülkede çalışabilmesine olanak tanırken, sınır dışı edilmelerinin önüne geçiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        Trump'tan "Elon ile arkadaş mısınız?" sorusuna yanıt
        Trump'tan "Elon ile arkadaş mısınız?" sorusuna yanıt
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Trump: Şara'ya çok güveniyorum
        Trump: Şara'ya çok güveniyorum
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        Adliye'de milyon liralık vurgun!