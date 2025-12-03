ABD Başkanı Trump: "Ülkemizdeki Somalililer gidecek, onlar çöp, Somali de berbat halde"

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Somali'nin "zar zor bir ülke olduğunu" savunan Trump, "Onların hiçbir şeyi yok. Ülkeleri berbat. Birbirlerini öldürmek için koşturup duruyorlar. Hiçbir yapı yok. Bize katkı da sağlamıyorlar" ifadesini kullandı.

Somali uyruklu göçmenlerin ülkede barınmasını istemediğini belirten Trump, "Onları ülkemizde istemiyorum. Ülkelerinin iyi olmamasının bir sebebi var. Ülkeleri kokuyor ve biz onları ülkemizde istemiyoruz." dedi.

Trump, Temsilciler Meclisinin Somali asıllı Demokrat Üyesi Ilhan Omar'ı da "beceriksiz, berbat ve çöp" olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray sözcüsü Abigail Jackson da, başkanın "Demokratların ülkemize girmesine ve Amerikan vergi mükelleflerinden çalmasına izin verdiği radikal Somalili göçmenlerin neden olduğu sorunları vurgulamakta kesinlikle haklı olduğunu" söyledi.

ABD Başkanı Trump, 22 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Minnesota eyaletindeki Somalili göçmenlere yönelik "geçici koruma statüsü" programının sonlandırıldığını duyurmuştu.

Geçici koruma statüsü

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinden bu yana Haiti, Venezuela ve Afganistan gibi ülkelere yönelik geçici koruma statüsünün kaldırılması yönünde adım atmış, bu girişimlerden bazıları yargı engeliyle karşılaşmıştı.