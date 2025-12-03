Kasım enflasyonu açıklandı
Kasımda yıllık enflasyon yüzde 31.07, aylık enflasyon yüzde 0.87 oldu. Yıllık enflasyon böylece 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Aylık enflasyon Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesine gerilerken, bunda kasım ayında gıda fiyatlarında yaşanan yüzde 0.69'luk düşüş etkili oldu
TÜİK kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre kasımda enflasyon yıllık yüzde 31.07, aylık yüzde 0.87 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 35.91 olarak hesaplandı.
Böylece yıllık enflasyon Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Aylık enflasyon ise Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.
EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ EĞİTİMDE
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27.44 artış, ulaştırmada yüzde 29.23 artış ve konutta yüzde 49.92 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,83, ulaştırmada yüzde 4.55 ve konutta yüzde 7.57 oldu.
Yıllık fiyat artışının en yüksek kaydedildiği ana grup ise yüzde 66.17 ile eğitim oldu.
GIDA FİYATLARI AYLIK OLARAK GERİLEDİ
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.69 azalış, ulaştırmada yüzde 1,78 artış ve konutta yüzde 1,70 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde -0.17, ulaştırmada yüzde 0.27 ve konutta yüzde 0.29 oldu.
EVCİL HAYVAN ÜRÜNLERİ ZAM ŞAMPİYONU
Kasım ayında aylık olarak fiyatı en çok yükselen temel başlık yüzde 16.97 ile 'evcil hayvanlar ile ilgili ürünler' oldu. Bunu yüzde 14.27 ile havayolu ile yolcu taşımacılığı takip etti.
Kasımda fiyatı en çok artan temel başlıklar:
EN ÇOK SEBZE VE TAVUK ETİ FİYATLARI GERİLEDİ
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 9.52 ile taze sebzelerde (patates hariç) gerçekleşti. Bunu yüzde 8.64 ile tavuk eti, yüzde 8.38 ile yumurta, yüzde 7.07 ile taze balık, yüzde 5.2 ile otel, pansiyon gibi yerlerde konaklama hizmetleri takip etti.