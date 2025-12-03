Kasım enflasyonu açıklandı

TÜİK kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre kasımda enflasyon yıllık yüzde 31.07, aylık yüzde 0.87 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 35.91 olarak hesaplandı.

Böylece yıllık enflasyon Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Aylık enflasyon ise Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ EĞİTİMDE

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27.44 artış, ulaştırmada yüzde 29.23 artış ve konutta yüzde 49.92 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,83, ulaştırmada yüzde 4.55 ve konutta yüzde 7.57 oldu.

Yıllık fiyat artışının en yüksek kaydedildiği ana grup ise yüzde 66.17 ile eğitim oldu.

GIDA FİYATLARI AYLIK OLARAK GERİLEDİ

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.69 azalış, ulaştırmada yüzde 1,78 artış ve konutta yüzde 1,70 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde -0.17, ulaştırmada yüzde 0.27 ve konutta yüzde 0.29 oldu.