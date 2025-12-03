Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ haberleri: Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!

        Tekirdağ'da biri TIR, 3 aracın karıştığı kazada infaz koruma memuru 27 yaşındaki Mehmet Sadi Genç ile yanında bulunan 23 yaşındaki kardeşi Semih Genç, hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Jandarma, TIR sürücüsü Kamil İ. ile otomobil sürücüsü Y.G.'yi gözaltına aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 07:57 Güncelleme: 03.12.2025 - 08:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da kaza, saat 23.30 sıralarında Tekirdağ-Malkara kara yolunun Yağcı Kavşağı’nda meydana geldi.

        Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memuru Mehmet Sadi Genç'in (27) kullandığı otomobil, kavşakta dönüş yapan Kamil İ.'nin (63) kullandığı TIR’a arkadan çarptı.

        İKİ KARDEŞ OTOMOBİLDE SIKIŞTI

        DHA'daki habere göre bu sırada arkadan gelen Y. G. yönetimindeki otomobil de başka bir otomobile çarptı. Sürücü Genç ile yanındaki kardeşi Semih Genç (23) otomobilde sıkışırken, diğer otomobildeki H.G. ise hafif yaralandı.

        Mehmet Sadi Genç, 27 yaşındaydı.
        Mehmet Sadi Genç, 27 yaşındaydı.

        SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Semih Genç, 23 yaşında hayata veda etti.
        Semih Genç, 23 yaşında hayata veda etti.

        İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobildeki Mehmet Sadi Genç ile yanındaki kardeşi Semih Genç öldüğü belirlendi. Jandarma, TIR sürücüsü Kamil İ. ile otomobil sürücüsü Y.G.'yi gözaltına aldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tekirdağ
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Trump: Şara'ya çok güveniyorum
        Trump: Şara'ya çok güveniyorum
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı