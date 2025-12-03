Tekirdağ'da kaza, saat 23.30 sıralarında Tekirdağ-Malkara kara yolunun Yağcı Kavşağı’nda meydana geldi.

Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memuru Mehmet Sadi Genç'in (27) kullandığı otomobil, kavşakta dönüş yapan Kamil İ.'nin (63) kullandığı TIR’a arkadan çarptı.

İKİ KARDEŞ OTOMOBİLDE SIKIŞTI

DHA'daki habere göre bu sırada arkadan gelen Y. G. yönetimindeki otomobil de başka bir otomobile çarptı. Sürücü Genç ile yanındaki kardeşi Semih Genç (23) otomobilde sıkışırken, diğer otomobildeki H.G. ise hafif yaralandı.

Mehmet Sadi Genç, 27 yaşındaydı.

SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Semih Genç, 23 yaşında hayata veda etti.

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobildeki Mehmet Sadi Genç ile yanındaki kardeşi Semih Genç öldüğü belirlendi. Jandarma, TIR sürücüsü Kamil İ. ile otomobil sürücüsü Y.G.'yi gözaltına aldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.