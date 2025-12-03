Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler BBC Dünya Ukrayna görüşmeleri: Anlaşmaya varmak için çalışan başlıca aktörler kimler?

        Ukrayna görüşmeleri: Anlaşmaya varmak için çalışan başlıca aktörler kimler?

        Ukrayna savaşını sonlandırmak adına olası bir anlaşma üzerinde görüşmek için ABD'den bir heyet 2 Aralık'ta Rusya lideri Vladimir Putin ile bir araya geldi. Peki, görüşmelerde yer alan başlıca müzakereciler kimler?

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 03.12.2025 - 15:12 Güncelleme: 03.12.2025 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        BBC TÜRKÇE
        BBC TÜRKÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Trump'ın Ukrayna haritasının önünde, üstte yer aldığı kompozit bir görüntü. Altında ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski (solda) ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (sağda) yer alıyor. Getty Images

        Ukrayna savaşını sonlandırmak adına olası bir anlaşma üzerinde görüşmek için ABD'den bir heyet 2 Aralık'ta Rusya lideri Vladimir Putin ile bir araya geldi.

        Bu, Ukrayna konusunda bir uzlaşmaya varmak için iki haftadır devam eden yoğun diplomatik faaliyetlerdeki son adım.

        ABD iki hafta önce Kiev'e genel olarak Moskova lehine görülen 28 maddelik bir barış planı sunmuştu.

        REKLAM

        O günden bu yana Cenevre ve Florida'da ABD-Ukrayna görüşmeleri yapıldı.

        Peki, görüşmelerde yer alan başlıca müzakereciler kimler?

        ABD: Dan Driscoll

        Kara Kuvvetleri Bakanı Dan Driscoll, Amerika Birleşik Devletleri bayrağının önünde görüntülendi Getty Images

        ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Dan Driscoll

        39 yaşındaki Driscoll, en genç ABD Kara Kuvvetleri Bakanı. Aynı zamanda ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in eski sınıf arkadaşı ve yakın müttefiki.

        Geçen ay Amerikan barış planının sızmasının ardından, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giden Amerikan heyetinde sürpriz bir şekilde yer almasından sonra müzakerelerdeki önemli bir isim haline geldi.

        Dricscoll'un adı gelecekte ABD savunma bakanlığı için geçiyor.

        ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminin başında Driscoll'u kara kuvvetleri bakanlığına aday gösterdiğinde Driscoll için "hem değişim hem de rahatsızlık vermek adına güçlü bir deneyim kombinasyonu var" demişti.

        REKLAM

        ABD: Steve Witkoff

        Steve Witkoff, Amerika Birleşik Devletleri bayrağının önünde görüntülendi Getty Images

        Steve Witkoff

        Emlak zengini ve Trump'ın golf arkadaşı olan Witkoff başta ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi olarak atandı ama daha sonra ABD'nin Rusya'yla müzakerelerinde önemli bir isim haline geldi.

        Savaşı sona erdirmek için Moskova'nın öne sürdüğü taleplere öncelik veriyormuş gibi göründüğünden eleştirilere uğradı ve bu yıl Kiev'e hiç uğramadan birkaç kez doğrudan Moskova'ya gitti.

        Bu, Witkoff'un Putin ile görüşmek için Moskova'ya bilinen altıncı gidişi.

        ABD: Marco Rubio

        Marco Rubio, ABD bayrağının önünde PA/Getty Images

        Marco Rubio

        ABD Dışişleri Bakanı, barış planının en son versiyonunda değişikliklerin yapıldığı Cenevre görüşmelerinde Amerikan heyetine başkanlık etti.

        Geçmişten bu yana Trump yönetimindeki diğer isimlere kıyasla Rusya'ya daha eleştirel bakan bir isim olarak görülüyor.

        Florida'da Kasım'ın son hafta sonu yapılan barış görüşmelerinde konuşan Rubio, bu diplomatik uğraşların "sadece savaşı sona erdirecek koşullarla ilgili olmadığını" söylemişti.

        REKLAM

        Rubio, "Aynı zamanda Ukrayna'nın uzun vadeli refahını getirecek koşullarla da ilgili. Bence bugün bunun üzerine koyduk ama yapılması gereken daha çok iş var" demişti.

        ABD: Jared Kushner

        Kushner Trump'ın damadı ve başkanın ilk döneminde üst düzey danışman sıfatıyla önemli bir isim olarak öne çıkmıştı.

        Uluslararası iş anlaşmalarıyla ve inşaat işleri yapmasıyla tanınıyor.

        44 yaşındaki Kushner'in bu kez Trump yönetiminde resmi bir pozisyonu yok ama diplomatik görüşmelerde danışmanlık yaptı.

        Son dönemde Ukrayna görüşmelerinde de rol oynamaya başladı.

        Ukrayna: Andriy Yermark (istifa etti)

        Andriy Yermark Ukrayna bayrağının önünde Getty Images

        Andriy Yermark

        Yermak geçen hafta yapılan bir yolsuzluk baskını sonrası istifa etmesinden önce Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin özel kalemi ve ülkenin baş müzakerecisiydi.

        REKLAM

        Yermak, özel kalem olarak Ukrayna hükümeti içinde çok güçlü bir isimdi ve hayati barış görüşmelerinde yer alması için Zelenskiy tarafından atanmıştı.

        Siyasi kariyeri polisin yaptığı baskının ardından aniden sona erdi.

        Ukrayna: Rustem Umerov

        Rustam Umerov Ukrayna bayrağının önünde EPA/Getty Images

        Rustam Umerov

        Umerov Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı.

        Kasım'ın son hafta sonu Florida'da yapılan görüşmelerde Yermak'ın yerini aldı.

        Savaşın başından bu yana barış görüşmelerinde bulunan Umerov daha sonra savunma bakanı oldu ve bu yıl Temmuz ayında dek bu görevi yürüttü.

        Rusya: Kirill Dmitriyev

        Kirill Dmitriyev Rus bayrağı önünde Getty Images

        Kirill Dmitriyev

        Dmitriyev, Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başından bu yana ABD-Rusya diplomatik girişimlerinde yer alan bir isim.

        REKLAM

        Daha önce ABD'de yaşadı ve çalıştı. Diplomatik ya da askeri anlaşmalardan çok iş anlaşmaları alanında deneyimli.

        Putin'in etrafındaki çoğu ismin aksine ABD'deki televizyon stüdyolarında rahat tavrıyla dikkat çekiyor.

        Bir yandan Trump'ın diplomatik kabiliyetlerini överken diğer yandan Batılı izleyicilere Rus hükümetinin tutumunu kendi dillerinde anlatıyor.

        Geçtiğimiz ay ortaya çıkan taslak barış planı, Dmitriev ile Witkoff arasında Miami'de üç gün süren bir toplantının ardından geldi.

        Rusya: Yuri Uşakov

        Yuri Uşakov Rusya bayrağı önünde Reuters/Getty Images

        Yuri Uşakov

        Uşakov 2012'den bu yana Vladimir Putin'in dış politika danışmanlarından ve 1998-2008 arasında ABD'nin Rusya büyükelçiliğini yaptı.

        Witkoff ile yaptığı ve dışarı sızan görüşmede, Trump'ın süreci ilerletmek için Putin ile görüşmesine sıcak bakıyordu.

        Geçen hafta Moskova'da "Avrupalıların planı ilk bakışta tamamen yapıcı olmaktan uzak ve bizim çıkarımıza değil" demişti.

        Rusya: Vladimir Medinski

        Vladimir Medinski Rus bayrağı önünde Reuters/Getty Images

        Vladimir Medinski

        Putin'in üst düzey danışmanlarından Medinski, Ukrayna'nın işgalinin başladığı 2022'den bu yana Rus müzakere ekibinin önemli bir üyesi.

        Eski Kültür Bakanı da olan Medinski, sertlik yanlısı bir isim olarak biliniyor ve savaşı meşru gösteren Rusya'daki dersk kitaplarının yazımına yardımcı oldu. Medinski, Ukrayna'nın orta kesimlerindeki Smila şehrinde dünyaya geldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Dehşet dolu saldırı! Husumetlisini ezmeye çalıştı!
        Dehşet dolu saldırı! Husumetlisini ezmeye çalıştı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!