Ukrayna görüşmeleri: Anlaşmaya varmak için çalışan başlıca aktörler kimler?

Getty Images

Ukrayna savaşını sonlandırmak adına olası bir anlaşma üzerinde görüşmek için ABD'den bir heyet 2 Aralık'ta Rusya lideri Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Bu, Ukrayna konusunda bir uzlaşmaya varmak için iki haftadır devam eden yoğun diplomatik faaliyetlerdeki son adım.

ABD iki hafta önce Kiev'e genel olarak Moskova lehine görülen 28 maddelik bir barış planı sunmuştu.

REKLAM

O günden bu yana Cenevre ve Florida'da ABD-Ukrayna görüşmeleri yapıldı.

Peki, görüşmelerde yer alan başlıca müzakereciler kimler?

ABD: Dan Driscoll

Getty Images ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Dan Driscoll

39 yaşındaki Driscoll, en genç ABD Kara Kuvvetleri Bakanı. Aynı zamanda ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in eski sınıf arkadaşı ve yakın müttefiki.

Geçen ay Amerikan barış planının sızmasının ardından, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giden Amerikan heyetinde sürpriz bir şekilde yer almasından sonra müzakerelerdeki önemli bir isim haline geldi. Dricscoll'un adı gelecekte ABD savunma bakanlığı için geçiyor. ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminin başında Driscoll'u kara kuvvetleri bakanlığına aday gösterdiğinde Driscoll için "hem değişim hem de rahatsızlık vermek adına güçlü bir deneyim kombinasyonu var" demişti. REKLAM ABD: Steve Witkoff Getty Images Steve Witkoff Emlak zengini ve Trump'ın golf arkadaşı olan Witkoff başta ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi olarak atandı ama daha sonra ABD'nin Rusya'yla müzakerelerinde önemli bir isim haline geldi. Savaşı sona erdirmek için Moskova'nın öne sürdüğü taleplere öncelik veriyormuş gibi göründüğünden eleştirilere uğradı ve bu yıl Kiev'e hiç uğramadan birkaç kez doğrudan Moskova'ya gitti.

Bu, Witkoff'un Putin ile görüşmek için Moskova'ya bilinen altıncı gidişi. ABD: Marco Rubio PA/Getty Images Marco Rubio ABD Dışişleri Bakanı, barış planının en son versiyonunda değişikliklerin yapıldığı Cenevre görüşmelerinde Amerikan heyetine başkanlık etti. Geçmişten bu yana Trump yönetimindeki diğer isimlere kıyasla Rusya'ya daha eleştirel bakan bir isim olarak görülüyor. Florida'da Kasım'ın son hafta sonu yapılan barış görüşmelerinde konuşan Rubio, bu diplomatik uğraşların "sadece savaşı sona erdirecek koşullarla ilgili olmadığını" söylemişti. REKLAM Rubio, "Aynı zamanda Ukrayna'nın uzun vadeli refahını getirecek koşullarla da ilgili. Bence bugün bunun üzerine koyduk ama yapılması gereken daha çok iş var" demişti. ABD: Jared Kushner Kushner Trump'ın damadı ve başkanın ilk döneminde üst düzey danışman sıfatıyla önemli bir isim olarak öne çıkmıştı.

Uluslararası iş anlaşmalarıyla ve inşaat işleri yapmasıyla tanınıyor. 44 yaşındaki Kushner'in bu kez Trump yönetiminde resmi bir pozisyonu yok ama diplomatik görüşmelerde danışmanlık yaptı. Son dönemde Ukrayna görüşmelerinde de rol oynamaya başladı. Ukrayna: Andriy Yermark (istifa etti) Getty Images Andriy Yermark Yermak geçen hafta yapılan bir yolsuzluk baskını sonrası istifa etmesinden önce Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin özel kalemi ve ülkenin baş müzakerecisiydi. REKLAM Yermak, özel kalem olarak Ukrayna hükümeti içinde çok güçlü bir isimdi ve hayati barış görüşmelerinde yer alması için Zelenskiy tarafından atanmıştı. Siyasi kariyeri polisin yaptığı baskının ardından aniden sona erdi. Ukrayna: Rustem Umerov EPA/Getty Images Rustam Umerov

Umerov Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı. Kasım'ın son hafta sonu Florida'da yapılan görüşmelerde Yermak'ın yerini aldı. Savaşın başından bu yana barış görüşmelerinde bulunan Umerov daha sonra savunma bakanı oldu ve bu yıl Temmuz ayında dek bu görevi yürüttü. Rusya: Kirill Dmitriyev Getty Images Kirill Dmitriyev Dmitriyev, Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başından bu yana ABD-Rusya diplomatik girişimlerinde yer alan bir isim. REKLAM Daha önce ABD'de yaşadı ve çalıştı. Diplomatik ya da askeri anlaşmalardan çok iş anlaşmaları alanında deneyimli. Putin'in etrafındaki çoğu ismin aksine ABD'deki televizyon stüdyolarında rahat tavrıyla dikkat çekiyor. Bir yandan Trump'ın diplomatik kabiliyetlerini överken diğer yandan Batılı izleyicilere Rus hükümetinin tutumunu kendi dillerinde anlatıyor. Geçtiğimiz ay ortaya çıkan taslak barış planı, Dmitriev ile Witkoff arasında Miami'de üç gün süren bir toplantının ardından geldi.