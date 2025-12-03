Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Dehşet dolu saldırı! Husumetlisini ezmeye çalıştı! | Son dakika haberleri

        Dehşet dolu saldırı! Husumetlisini ezmeye çalıştı!

        Hatay'da bir saldırı meydana geldi. İskenderun ilçesinde M.Ç., kullandığı hafif ticari araçla husumetlisi V.Ş.'ye çarpıp, kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan M.Ç., tutuklandı. M.Ç. ile V.Ş.'nin, 28 Eylül'de 63 yaşındaki Leyla Şahin'in öldürüldüğü kavgada taraf oldukları, olayın ardından gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest kaldıkları ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 13:40 Güncelleme: 03.12.2025 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dehşet dolu saldırı! Husumetlisini ezmeye çalıştı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay’ın İskenderun ilçesinde M.Ç., kullandığı hafif ticari araçla husumetlisi V.Ş.’ye çarpıp, kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan M.Ç., tutuklandı. M.Ç. ile V.Ş.’nin, 28 Eylül’de Leyla Şahin’in (63) öldürüldüğü kavgada taraf oldukları, olayın ardından gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest kaldıkları ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre olay; Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana geldi. M.Ç., hafif ticari aracıyla husumetlisi V.Ş.’nin yaşadığı sokağa gitti. M.Ç. aracını, sokakta yürüyen V.Ş.’nin üzerine sürdü. Kaçmaya çalışan V.Ş., aracın çarpmasıyla savrulup, yere düştü.

        REKLAM

        ÇEVREDEKİLER YARDIMINA KOŞTU

        M.Ç. ise olayın ardından bölgeden kaçtı. O anlar güvenli kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından V.Ş.’yi ambulansla hastaneye götürdü.

        ÖLÜMLÜ KAVGAYA KARIŞMIŞLAR

        Olayla ilgili çalışma başlatan İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ç.’yi gözaltına aldı. M.Ç. ile V.Ş.’nin, 28 Eylül’de aynı mahallede komşular arasında çıkan kavgada Leyla Şahin’in pompalı tüfekle öldürüldüğü olayın taraflarından olduğu ortaya çıktı.

        SERBEST BIRAKILMIŞLAR

        Kavganın ardından gözaltına alınan 5 şüphelinin tutuklandığı, V.Ş. ile M.Ç.’nin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı belirtildi.

        SALDIRGAN TUTUKLANDI!

        Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Hatay
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!