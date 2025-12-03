Habertürk
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!

        Galatasaray, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle devre arasına girilmeden önemli oyuncu eksiklikleri yaşayacak. Osimhen, Jakobs ve Lemina, 15 Aralık sonrası milli takım kamplarına katılacakları için 19–22 Aralık'taki son lig maçında oynayamayacak. Ayrıca sakatlığı bulunan Singo'nun hem Afrika Kupası'nda yer almaması hem de Galatasaray'da bir süre forma giyemeyecek olması kadro sıkıntısını artırıyor.

        Giriş: 03.12.2025 - 12:16 Güncelleme: 03.12.2025 - 12:16
        Galatasaray’ı devre arasına girilmeden önce önemli bir kadro sıkıntısı tehlikesi bekliyor. Afrika Uluslar Kupası başlarken, sarı-kırmızılıların üç kilit oyuncusu milli takımlarının davetiyle ülkelerine dönecek. Nijeryalı yıldız Osimhen, Senegal Milli Takımı’na gidecek olan Jakobs ve Gabon forması giyecek Lemina, turnuvada mücadele edecek isimler arasında bulunuyor.

        FIFA’nın yaptığı açıklamaya göre, Afrika Kupası’na katılacak futbolcular 15 Aralık’a kadar kulüplerinde kalabilecek, ancak bu tarihten sonra milli takım kamplarına katılmaları gerekiyor. Dolayısıyla üç oyuncunun da Galatasaray’ın 19–22 Aralık arasında oynayacağı ilk yarının son lig maçında forma giymesi mümkün görünmüyor.

        Sarı-kırmızılı ekipte bir başka dikkat çeken gelişme ise Fildişi Sahilli Singo’nun durumu. Singo’nun yaşadığı sakatlık nedeniyle Afrika Kupası’nda yer alması beklenmiyor. Yine de sakatlık dönemi nedeniyle Galatasaray’da da bir süre daha forma giyemeyecek olması, teknik heyetin elini zayıflatan ek bir sorun oluşturuyor.

        Bu tabloyla birlikte Galatasaray, devrenin son maçında üç önemli oyuncusundan yoksun sahaya çıkmak zorunda kalacak. Teknik ekip, hem Afrika Kupası’na giden futbolcuların eksikliğini hem de sakatlıkları göz önünde bulundurarak kadro planlamasını yeniden şekillendirmek durumunda kalacak.

