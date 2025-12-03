Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!

Galatasaray’ı devre arasına girilmeden önce önemli bir kadro sıkıntısı tehlikesi bekliyor. Afrika Uluslar Kupası başlarken, sarı-kırmızılıların üç kilit oyuncusu milli takımlarının davetiyle ülkelerine dönecek. Nijeryalı yıldız Osimhen, Senegal Milli Takımı’na gidecek olan Jakobs ve Gabon forması giyecek Lemina, turnuvada mücadele edecek isimler arasında bulunuyor.

FIFA’nın yaptığı açıklamaya göre, Afrika Kupası’na katılacak futbolcular 15 Aralık’a kadar kulüplerinde kalabilecek, ancak bu tarihten sonra milli takım kamplarına katılmaları gerekiyor. Dolayısıyla üç oyuncunun da Galatasaray’ın 19–22 Aralık arasında oynayacağı ilk yarının son lig maçında forma giymesi mümkün görünmüyor.

Sarı-kırmızılı ekipte bir başka dikkat çeken gelişme ise Fildişi Sahilli Singo’nun durumu. Singo’nun yaşadığı sakatlık nedeniyle Afrika Kupası’nda yer alması beklenmiyor. Yine de sakatlık dönemi nedeniyle Galatasaray’da da bir süre daha forma giyemeyecek olması, teknik heyetin elini zayıflatan ek bir sorun oluşturuyor.