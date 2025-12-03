Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte "telebar" olarak adlandırılan 9 eğlence mekanına yönelik "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

AA'da yer alan habere göre Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosunca, Çankaya ilçesinde bulunan "telebar" olarak adlandırılan 9 eğlence mekanında fuhşa aracılık edildiği ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince suça konu işletmelerde haftalarca fiziki takip yapılarak delil toplandı. Ayrıca mekan içi kameralar ve MOBESE kayıtları da incelemeye alındı.

Soruşturma kapsamında mekan sahiplerinin ve çalışanlarının fuhşa aracılık yöntemleri detaylı olarak tespit edildi. Eğlence mekanlarındaki garsonların müşterilerin masalarına yönlendirdikleri mağdur kadınların içkilerinden fahiş hesap talep ettikleri, "vestiyer ücreti" adı altında da müşterilerden normal masa hesabının çok üzerinde yüksek bedellerin alındığı belirlendi.

Söz konusu mekanlarda SGK kaydı olan kadınların, garsonlar aracılığıyla müşterilerin masalarına oturtuldukları ve burada fuhuş pazarlığı yaptıkları tespit edildi. Öte yandan eğlence mekanlarında çalışan garsonların hesap hareketleri de incelenen soruşturmada, garsonların hesaplarına, müşteriler tarafından milyonlarca lira transfer gerçekleştirildiği belirlendi.

ŞÜPHELİLERDEN 70'İ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda başsavcılık 30 Kasım'da fuhşa aracılık ettirdikleri tespit edilen 9 işletmede çalışan 83 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 83 şüpheliden 70'i yakalandı. Bugüne kadar 59 mağdur kadının ifadesi alındı. 140 kişinin ise "bilgi sahibi" olarak ifadesine başvuruldu. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde bulunan suça konu olan çok sayıda dijital materyale de el konuldu.