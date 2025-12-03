Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar! | Son dakika haberleri

        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!

        Başkentte 9 eğlence mekanına yönelik "telebar" soruşturmasının ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında mekan sahiplerinin ve çalışanlarının fuhşa aracılık yöntemleri detaylı olarak tespit edildi. Eğlence mekanlarındaki garsonların müşterilerin masalarına yönlendirdikleri mağdur kadınların içkilerinden fahiş hesap talep ettikleri ve "vestiyer ücreti" adı altında da müşterilerden normal masa hesabının çok üzerinde yüksek bedellerin alındığı belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 11:29 Güncelleme: 03.12.2025 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte "telebar" olarak adlandırılan 9 eğlence mekanına yönelik "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

        AA'da yer alan habere göre Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosunca, Çankaya ilçesinde bulunan "telebar" olarak adlandırılan 9 eğlence mekanında fuhşa aracılık edildiği ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

        Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince suça konu işletmelerde haftalarca fiziki takip yapılarak delil toplandı. Ayrıca mekan içi kameralar ve MOBESE kayıtları da incelemeye alındı.

        REKLAM

        FUHUŞ PAZARLIĞI YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ

        Soruşturma kapsamında mekan sahiplerinin ve çalışanlarının fuhşa aracılık yöntemleri detaylı olarak tespit edildi. Eğlence mekanlarındaki garsonların müşterilerin masalarına yönlendirdikleri mağdur kadınların içkilerinden fahiş hesap talep ettikleri, "vestiyer ücreti" adı altında da müşterilerden normal masa hesabının çok üzerinde yüksek bedellerin alındığı belirlendi.

        Söz konusu mekanlarda SGK kaydı olan kadınların, garsonlar aracılığıyla müşterilerin masalarına oturtuldukları ve burada fuhuş pazarlığı yaptıkları tespit edildi. Öte yandan eğlence mekanlarında çalışan garsonların hesap hareketleri de incelenen soruşturmada, garsonların hesaplarına, müşteriler tarafından milyonlarca lira transfer gerçekleştirildiği belirlendi.

        ŞÜPHELİLERDEN 70'İ GÖZALTINA ALINDI

        Bu kapsamda başsavcılık 30 Kasım'da fuhşa aracılık ettirdikleri tespit edilen 9 işletmede çalışan 83 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

        Haklarında gözaltı kararı verilen 83 şüpheliden 70'i yakalandı. Bugüne kadar 59 mağdur kadının ifadesi alındı. 140 kişinin ise "bilgi sahibi" olarak ifadesine başvuruldu. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde bulunan suça konu olan çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?