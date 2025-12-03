Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.123,47 %0,06
        DOLAR 42,4565 %0,23
        EURO 49,4668 %0,38
        GRAM ALTIN 5.744,27 %-0,02
        FAİZ 38,58 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 79,22 %-0,92
        BITCOIN 93.336,00 %1,88
        GBP/TRY 56,2262 %0,40
        EUR/USD 1,1643 %0,15
        BRENT 62,58 %0,21
        ÇEYREK ALTIN 9.391,41 %-0,02
        Haberler Ekonomi Emlak Kirada zam tavanı belli oldu - Emlak Haberleri

        Kirada zam tavanı belli oldu

        Aralık ayında konut ve iş yerleri için uygulanacak kira zam tavanı yüzde 35.91 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 10:02 Güncelleme: 03.12.2025 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kirada zam tavanı belli oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TÜİK, kasım ayı ayının enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; kasımda 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 35.91 oldu.

        Böylece aralık ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek kira zamlarında tavan oranı da yüzde 35.91 olarak belirlendi.

        2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı. Ancak bu tarihten itibaren eskiden olduğu gibi tavan hesaplaması 12 aylık ortalama enflasyon esas alınarak yapıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        Trump'tan "Elon ile arkadaş mısınız?" sorusuna yanıt
        Trump'tan "Elon ile arkadaş mısınız?" sorusuna yanıt
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Trump: Şara'ya çok güveniyorum
        Trump: Şara'ya çok güveniyorum
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!