Kirada zam tavanı belli oldu

TÜİK, kasım ayı ayının enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; kasımda 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 35.91 oldu.

Böylece aralık ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek kira zamlarında tavan oranı da yüzde 35.91 olarak belirlendi.

2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı. Ancak bu tarihten itibaren eskiden olduğu gibi tavan hesaplaması 12 aylık ortalama enflasyon esas alınarak yapıldı.