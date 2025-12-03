Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu! | Son dakika haberleri

        Tunceli'de dikkat çeken bir operasyona imza atıldı. Yapılan soruşturmada, bazı şüphelilerin araçlarıyla yasal süre içerisinde ülkeden çıkış yapmayıp gümrük kurallarına aykırı hareket ettiği belirlendi. Bu kapsamda 7 araca el konuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 09:55 Güncelleme: 03.12.2025 - 09:58
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Tunceli’de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, yasal sürede ülkeden çıkışı yapılmayan 7 araca el konuldu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vergi kayıplarının ve kaçakçılığın önüne geçmek için çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu kapsamda bazı şüphelilerin araçlarıyla yasal süre içerisinde ülkeden çıkış yapmayıp gümrük kurallarına aykırı hareket ettiğini tespit etti.

        Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Almanya, Fransa ve Hollanda menşeli 7 araca el konuldu.

        Şüpheliler hakkında, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında yasal işlem başlatıldı.

