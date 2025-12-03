Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Trabzon haberleri: Elif Deniz kaldırımda yürüyordu 8 yaşında gelen ölüm | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!

        Trabzon'un Araklı ilçesinde, babaannesi ve kardeşiyle kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 8 yaşındaki Elif Deniz, tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Babaanne ile diğer torunun tedavisi devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 08:40 Güncelleme: 03.12.2025 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Trabzon'da yürek yakan kaza, 28 Kasım’da saat 14.30 sıralarında Araklı ilçesine bağlı Yolgören Mahallesi’nde meydana geldi.

        BABAANNE VE TORUNLARI KALDIRIMDAYDI

        DHA'daki habere göre sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımda yürüyen A.D. ile torunları H.A.D. ve Elif Deniz’e (8) ardından da park halindeki bir araca çarptı.

        ÜÇÜ DE AĞIR YARALANDI

        Kazada babaanne ve torunları, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        HAYATA 3 GÜN TUTUNABİLDİ

        Trabzon Farabi Hastanesi’ne yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Elif Deniz, yaşam mücadelesini üç günün sonunda kaybetti.

        AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLECEK

        Elif Deniz’in cenazesinin, yapılan otopsinin ardından Araklı ilçesi Yeniköy Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verileceği belirtildi.

        BABAANNE VE DİĞER TORUN TEDAVİ ALTINDA

        Öte yandan babaanne A.D.'nin tedavisinin devam ettiği, torunu H.A.D.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #trabzon
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        Bikinili konser çağrısı
        Bikinili konser çağrısı
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Trump'tan "Elon ile arkadaş mısınız?" sorusuna yanıt
        Trump'tan "Elon ile arkadaş mısınız?" sorusuna yanıt
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz