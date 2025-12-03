Trabzon'da yürek yakan kaza, 28 Kasım’da saat 14.30 sıralarında Araklı ilçesine bağlı Yolgören Mahallesi’nde meydana geldi.

BABAANNE VE TORUNLARI KALDIRIMDAYDI

DHA'daki habere göre sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımda yürüyen A.D. ile torunları H.A.D. ve Elif Deniz’e (8) ardından da park halindeki bir araca çarptı.

ÜÇÜ DE AĞIR YARALANDI

Kazada babaanne ve torunları, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

HAYATA 3 GÜN TUTUNABİLDİ

Trabzon Farabi Hastanesi’ne yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Elif Deniz, yaşam mücadelesini üç günün sonunda kaybetti.

AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLECEK

Elif Deniz’in cenazesinin, yapılan otopsinin ardından Araklı ilçesi Yeniköy Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verileceği belirtildi.

BABAANNE VE DİĞER TORUN TEDAVİ ALTINDA

Öte yandan babaanne A.D.'nin tedavisinin devam ettiği, torunu H.A.D.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.