Kasım ayında enflasyon yüzde 0,87 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 31,07 oldu. Buna göre temmuz-kasım aylarını kapsayan beş aylık dönemde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için enflasyon farkı yüzde 11,20 oldu.

Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için ise beş aylık enflasyon farkı yüzde 5,90 olarak gerçekleşti. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak. Bu durumda, aralık ayı enflasyonu sıfır olsa bile memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına mevcut enflasyona göre ocakta yüzde 17,55 oranında zam yapılacak.

Merkez Bankası son enflasyon raporunda 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31-33 aralığı olarak revize etti. Yüzde 31 enflasyon tahmininin gerçekleşebilmesi için aralık ayı enflasyonunun yüzde 0,97’de kalması gerekiyor. Aralık ayı enflasyonu yüzde 2,51 olursa yıl sonu enflasyonu yüzde 33’e ulaşacak.

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında temmuz - aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranında artış yapılacak. 2025 yılı enflasyonu yüzde 31 olursa ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıkları yüzde 12,28 oranında artacak.

Memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. Bunun yüzde 5’i toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Memur maaşlarına ocak ayında zam yapılırken önce 6 aylık enflasyon ile yüzde 5 toplu sözleşme zammı arasındaki fark yansıtılacak. Ardından 2026 yılı ocak ayı için belirlenen yüzde 11 oranındaki toplu sözleşme zammı uygulanacak. Buna göre, 2025 enflasyonu yüzde 31 olursa ocak ayında memur maaşlarına yüzde 18,70 oranında zam yapılacak. Yıl sonu enflasyonu yüzde 33 olarak gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 14 oranında zam yapılacak. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı ise yüzde 20,51 olacak. OCAK AYINDA MEMUR VE EMEKLİ MEMUR DAHA YÜKSEK ZAM ALACAK Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak zam ile memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan zam arasında 6,4 puan fark olacak. Memurlar ve emekli memurların aylıklarına daha fazla artış yapılacak. REKLAM 2024-2025 yıllarında uygulanan 6. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinin ilk 6 aylık döneminde memurlar lehine fark olurken, izleyen 6 aylık dönemlerde SSK ve BAĞ-KUR’lular lehine fark oluştu.

2024 yılı ocak ayında ortaya çıkan farkın giderilmesi için SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına kanunla artış yapıldı. 2024 ocak ayında emekli memur aylıkları yüzde 49,25 artarken, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarındaki artış yüzde 37,57’de kalacaktı. Çıkartılan kanunla SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylığı zammı yüzde 49,25’e çıkartıldı. İzleyen dönemlerde ise emekli memurların aylıklarına yapılan zam SSK ve BAĞ-KUR’luların altında kaldı. 2024 Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR’lulara yüzde 24,73, emekli memurlara yüzde 19,31, 2025 yılı ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR’lulara yüzde yüzde 15,75, emekli memurlara yüzde 11,54, 2025 yılı temmuz ayında ise SSK ve BAĞ-KUR’lulara yüzde 16,67, emekli memurlara yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE OLACAK? En düşük emekli aylığına 2025 yılında ocak ve temmuz aylarında son 6 aylık enflasyon oranında artış yapıldı. Geçen yıl 12.500 TL olan en düşük emekli aylığı ocak ayında yüzde 15,75 oranında artırılarak 14.469 TL’ye, temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artırılarak 16.881 TL’ye yükseltildi.