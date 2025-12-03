Habertürk
Habertürk
        Fabergé yumurtası rekor fiyata satıldı!

        Fabergé yumurtası rekor fiyata satıldı!

        Son Rus çarı II. Nikolay'ın annesi için yaptırılan Winter (Kış) Fabergé yumurtası, Londra'daki müzayedede yaklaşık 30,2 milyon dolara satılarak tüm zamanların rekorunu kırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 14:27 Güncelleme: 03.12.2025 - 14:27
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Son Rus çarı II. Nikolay’ın annesi için hazırlanan mücevher kaplı tarihi Fabergé yumurtası, Londra’da düzenlenen açık artırmada yaklaşık 30.2 milyon dolara satıldı.

        Christie’s Müzayede Evi, satış bedelinin bugüne kadar bir Fabergé yumurtasına ödenen en yüksek miktar olduğunu açıkladı. Yeni rekor, 2007 yılında 11 milyon 800 dolara satılan Rothschild Fabergé yumurtasını geride bıraktı.

        SATIŞ REKORU KIRDI

        Christie’s yetkililerine göre bu, Winter Yumurtası’nın bir Fabergé eseri olarak üçüncü kez rekor kırdığı satış oldu.

        1917’deki Rus Devrimi’nin ardından yumurta, St. Petersburg’dan Moskova’daki Kremlin Silahhanesi’ne götürüldü. 1920’li yıllarda Sovyet hükümeti, Hermitage Müzesi ve diğer koleksiyonlardaki birçok sanat eserini, gerçek değerinin altında fiyatlarla satışa çıkardı. Bu süreçte yumurta, Londra merkezli Wartski tarafından satın alındı ve 1934 yılında bir İngiliz koleksiyonere yaklaşık 2 bin dolara satıldı.

        1975 ile 1994 yılları arasında kayıp olduğu düşünülen eser, daha sonra Christie’s tarafından 9 milyon dolara satıldı. Sekiz yıl sonra, 2002 yılında ise bir kez daha el değiştirerek 9 milyon 430 dolara alıcı buldu.

        RUS ÇARI ANNESİ İÇİN SİPARİŞ ETMİŞTİ

        Winter (Kış) Yumurtası olarak bilinen eser, 1913 yılında Çar II. Nikolay tarafından, Paskalya hediyesi olarak annesi Düşes Maria Feodorovna için sipariş edildi.

        Fabergé’nin en görkemli imparatorluk eserlerinden biri olarak değerlendirilen yumurtanın, iç kısmı buz desenleri işlenmiş kaya kristalinden oluşurken, dış yüzeyi ise elmas işlemeli platin kar tanesi motifleriyle bezeli.

        19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında yaşamış olan Peter Carl Fabergé, Rusya’nın en büyük mücevher ustalarından biri olarak kabul ediliyor. Fabergé’nin imparatorluk için hazırladığı parçalar Rus, Danimarka ve İngiliz kraliyet ailelerine ait özel koleksiyonlarda yer aldı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        #Fabergé yumurtası
