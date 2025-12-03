Fabergé yumurtası rekor fiyata satıldı!

Son Rus çarı II. Nikolay’ın annesi için hazırlanan mücevher kaplı tarihi Fabergé yumurtası, Londra’da düzenlenen açık artırmada yaklaşık 30.2 milyon dolara satıldı.

Christie’s Müzayede Evi, satış bedelinin bugüne kadar bir Fabergé yumurtasına ödenen en yüksek miktar olduğunu açıkladı. Yeni rekor, 2007 yılında 11 milyon 800 dolara satılan Rothschild Fabergé yumurtasını geride bıraktı.

SATIŞ REKORU KIRDI

Christie’s yetkililerine göre bu, Winter Yumurtası’nın bir Fabergé eseri olarak üçüncü kez rekor kırdığı satış oldu.

1917’deki Rus Devrimi’nin ardından yumurta, St. Petersburg’dan Moskova’daki Kremlin Silahhanesi’ne götürüldü. 1920’li yıllarda Sovyet hükümeti, Hermitage Müzesi ve diğer koleksiyonlardaki birçok sanat eserini, gerçek değerinin altında fiyatlarla satışa çıkardı. Bu süreçte yumurta, Londra merkezli Wartski tarafından satın alındı ve 1934 yılında bir İngiliz koleksiyonere yaklaşık 2 bin dolara satıldı.

1975 ile 1994 yılları arasında kayıp olduğu düşünülen eser, daha sonra Christie’s tarafından 9 milyon dolara satıldı. Sekiz yıl sonra, 2002 yılında ise bir kez daha el değiştirerek 9 milyon 430 dolara alıcı buldu.