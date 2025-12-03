Habertürk
        Haberler Sağlık Günde 7 saatten az uyku kalp krizi riskini artırıyor | Sağlık Haberleri

        Günde 7 saatten az uyku kalp krizi riskini artırıyor

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Kahraman, günde 7 saatten daha az uyuyan kişilerde kalp damar tıkanıklıklarına bağlı kalp krizlerinin daha sık görüldüğünü, kalp yetmezliğinin arttığını belirtti

        Giriş: 03.12.2025 - 10:52 Güncelleme: 03.12.2025 - 11:04
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Kahraman, kalp ve damar hastalıklarının tüm dünyadaki ölümlerin en başında yer alan etkenlerden olduğunu söyledi.

        Buna bağlı kalp ve damar hastalıklarının sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada toplum sağlığı için çok ciddi sorun teşkil ettiğini belirten Kahraman, zamanla birlikte ileri yaş, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, sigara içmek ve obezite gibi yaygın sorunların kalp ve damar hastalıklarını arttırdığını ifade etti.

        Doç. Dr. Kahraman, artık gençlerde de kalp damar tıkanıklıklarına bağlı hastalıkların görüldüğünü de anlattı.

        Uyku düzeninin kalp sağlığı açısından önemli olduğunu dile getiren Kahraman, dünyada yaklaşık her üç kişiden birisinde uyku bozukluğu görüldüğünü bildirdi.

        Kahraman, uykuya dalmada, uykuyu sürdürmede veya kaliteli uyku elde etmede yaşanan sorunların kalp sağlığını etkilediğini anlatarak, "Uyku bozukluğu görülen kişilerde kalp ve damar hastalıkları bizim için daha sıklıkla problem yaratmakta" diye konuştu.

        Uyku sırasında fiziksel ve zihinsel toparlanmanın gerçekleştiğini aktaran Kahraman, "Biz uykuya daldığımızda, özellikle derin uyku dediğimiz dönemde hem kan basıncımız düşer hem de kalp hızımız azalır. Yani kalp kendini bir miktar toparlar ve dinlenmeye geçer. Uyku eğer kaliteli olmaz ise kalbin bu kendini toparlaması ve düzenlenmesi bozulur" ifadelerini kullandı.

        İYİ UYKU İÇİN KRİTİK UNSURLAR

        Doç. Dr. Kahraman, uyku bozukluklarında tansiyon ile şeker yükselmesi, akciğer hastalıkları, astım ve obezitenin daha sık görüldüğünü, bu durumların kalp damar hastalıklarını tetiklediğini belirtti.

        Kalitesiz uykunun kalp krizi ve ritim bozuklukları riskini artırdığını belirten Kahraman,"Az uyursak vücuttaki inflamasyon dediğimiz iltihabi süreç tetikleniyor. Bu da kalp damar tıkanıklıklarını arttırıyor. Günde 7 saatten daha az uyuyan kişilerde kalp damar tıkanıklıklarına bağlı kalp krizleri daha sık görülüyor. Ayrıca kalp yetmezliği artmakta ve ritim bozuklukları daha sık görülmektedir." dedi.

        Gece geç yatmanın uyku kalitesini bozduğunu belirten Kahraman, özellikle saat 23.00 ve 24.00ten sonraki uykularda uyku kalitesinin bozulduğunu dile getirdi.

        Doç. Dr. Kahraman, iyi uykunun şartlarına ilişkin "İyi bir uyku için gün içerisinde kendimizi buna hazırlamamız gerekmektedir. Özellikle gün içerisinde aşırı yağlı, aşırı tuzlu yemeklerden kaçınmak lazım. Sigara, alkol, kafein gibi etkenlerden uzak durmak lazım. Gün içerisinde yeteri kadar fiziksel egzersiz yaparsak bu da bizim akşam iyi bir uyku almamıza vesile olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

        "NEFES DARLIĞI ÇEKEREK UYANMAK KALP HASTALIĞI BELİRTİSİ OLABİLİR"

        Kahraman, uyku bozukluğuna bağlı kalp hastalığının bazı belirtileri olduğunu aktararak, "Bu belirtilerden en önemlisi özellikle geceleri nefes darlığıyla uyanmak. Özellikle derin uyku dediğimiz dönemdeki uyku saatlerinin kısalması yani 7 saat deliksiz uyku değil de 1-2 saat uyuyup uyanmak, nefes darlığı çekerek uyanmak kalp hastalığı belirtisi olabilir" dedi.

        Kaliteli ve düzenli bir uyku için mümkün olduğunca gün içerisinde fiziksel egzersiz yapılması gerektiğinin altını çizen Kahraman, "Sigaradan, alkolden uzak durun. Ağır, yağlı yemeklerden özellikle akşam belli bir saatten sonra kaçının ve fiziksel egzersizinizi uygun hale getirin. Bunlar hem kalp sağlığı için önemli hem de iyi bir uyku çekmeniz için önemli. Ve bir ritminiz olsun. Her gün belli saatlerde uyuyup belli saatlerde uyanmayı alışkanlık hale getirmeniz önerilir" diye konuştu.

