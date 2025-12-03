Günde 7 saatten az uyku kalp krizi riskini artırıyor

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Kahraman, kalp ve damar hastalıklarının tüm dünyadaki ölümlerin en başında yer alan etkenlerden olduğunu söyledi.

Buna bağlı kalp ve damar hastalıklarının sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada toplum sağlığı için çok ciddi sorun teşkil ettiğini belirten Kahraman, zamanla birlikte ileri yaş, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, sigara içmek ve obezite gibi yaygın sorunların kalp ve damar hastalıklarını arttırdığını ifade etti.

Doç. Dr. Kahraman, artık gençlerde de kalp damar tıkanıklıklarına bağlı hastalıkların görüldüğünü de anlattı.

Uyku düzeninin kalp sağlığı açısından önemli olduğunu dile getiren Kahraman, dünyada yaklaşık her üç kişiden birisinde uyku bozukluğu görüldüğünü bildirdi.

Kahraman, uykuya dalmada, uykuyu sürdürmede veya kaliteli uyku elde etmede yaşanan sorunların kalp sağlığını etkilediğini anlatarak, "Uyku bozukluğu görülen kişilerde kalp ve damar hastalıkları bizim için daha sıklıkla problem yaratmakta" diye konuştu.

Uyku sırasında fiziksel ve zihinsel toparlanmanın gerçekleştiğini aktaran Kahraman, "Biz uykuya daldığımızda, özellikle derin uyku dediğimiz dönemde hem kan basıncımız düşer hem de kalp hızımız azalır. Yani kalp kendini bir miktar toparlar ve dinlenmeye geçer. Uyku eğer kaliteli olmaz ise kalbin bu kendini toparlaması ve düzenlenmesi bozulur" ifadelerini kullandı. İYİ UYKU İÇİN KRİTİK UNSURLAR Doç. Dr. Kahraman, uyku bozukluklarında tansiyon ile şeker yükselmesi, akciğer hastalıkları, astım ve obezitenin daha sık görüldüğünü, bu durumların kalp damar hastalıklarını tetiklediğini belirtti. Kalitesiz uykunun kalp krizi ve ritim bozuklukları riskini artırdığını belirten Kahraman,"Az uyursak vücuttaki inflamasyon dediğimiz iltihabi süreç tetikleniyor. Bu da kalp damar tıkanıklıklarını arttırıyor. Günde 7 saatten daha az uyuyan kişilerde kalp damar tıkanıklıklarına bağlı kalp krizleri daha sık görülüyor. Ayrıca kalp yetmezliği artmakta ve ritim bozuklukları daha sık görülmektedir." dedi. REKLAM Gece geç yatmanın uyku kalitesini bozduğunu belirten Kahraman, özellikle saat 23.00 ve 24.00ten sonraki uykularda uyku kalitesinin bozulduğunu dile getirdi.