        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!

        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!

        Aksaray'da, polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan ve 119 promil alkollü olduğu anlaşılan sürücü 28 yaşındaki Miraç Mustafa A., takip sırasında İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Zafer Öztürk'ün makam aracına çarparak durabildi. Gözaltına alınan Miraç Mustafa A. hakkında 11 bin 430 lira para cezası uygulanırken, aracı da trafikten men edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 07:30 Güncelleme: 03.12.2025 - 08:46
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        Aksaray Emniyet İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polis ekipleri, saat 22.30 sıralarında Paşacık Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda şüphe üzerine Miraç Mustafa A.'nın (28) kullandığı otomobili durdurmak istedi.

        İHTARA UYMADI ARACIYLA KAÇTI

        DHA'da yer alan habere göre sürücü Miraç Mustafa A., ihtara uymayıp aracıyla kaçmaya başladı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISININ ARACINA ÇARPTI

        Miraç Mustafa A., takip sırasında İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Zafer Öztürk'ün makam aracına çarparak durabildi.

        119 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

        Miraç Mustafa A.’nın yapılan alkol testinde 119 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Miraç Mustafa A. hakkında 11 bin 430 lira para cezası uygulanırken, aracı da trafikten men edildi.

        #Aksaray
        #Son dakika haberler
