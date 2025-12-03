'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!

Aksaray Emniyet İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polis ekipleri, saat 22.30 sıralarında Paşacık Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda şüphe üzerine Miraç Mustafa A.'nın (28) kullandığı otomobili durdurmak istedi.

İHTARA UYMADI ARACIYLA KAÇTI

DHA'da yer alan habere göre sürücü Miraç Mustafa A., ihtara uymayıp aracıyla kaçmaya başladı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISININ ARACINA ÇARPTI

Miraç Mustafa A., takip sırasında İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Zafer Öztürk'ün makam aracına çarparak durabildi.

119 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Miraç Mustafa A.’nın yapılan alkol testinde 119 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Miraç Mustafa A. hakkında 11 bin 430 lira para cezası uygulanırken, aracı da trafikten men edildi.