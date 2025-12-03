EngiRank 2025’te 2 Türk üniversitesi ilk 100’e girdi! Türkiye’den toplam 16 üniversite sıralamada

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 60., Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 99. sırada yer alarak Avrupa’nın en iyi 100 mühendislik okulu arasına adını yazdırdı. Toplam 16 Türk üniversitesi sıralamada yer almayı başardı.

Avrupa Komisyonu’nun büyük önem verdiği ve mühendislik ile teknoloji programlarını mercek altına alan EngiRank bu yıl Avrupa Yükseköğretim Alanı’nda yer alan 36 ülkeden, 300 yükseköğretim kurumunu değerlendirmeye aldı. Türkiye, elde ettiği sonuçlarla mühendislik eğitimindeki kalitesini uluslararası arenada tescilledi.

İlk 100’de yer alan İTÜ ve ODTÜ’nün yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi 108. sırayı paylaştı. Yıldız Teknik Üniversitesi 130., Bilkent Üniversitesi 139., Kocaeli Üniversitesi 173., Gazi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Karabük Üniversitesi 179., Gebze Teknik Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi 189., Karadeniz Teknik Üniversitesi 198. sırada yer alarak ilk 200’e girme başarısı gösterirken, Fırat Üniversitesi 203., Düzce Üniversitesi 216., Manisa Celal Bayar Üniversitesi ise 226. sırada yer alarak dereceye girdi.

Klasik sıralamaların aksine Avrupa’ya özgü çok boyutlu kriterleri temel alan EngiRank sıralama metodolojisinde akademik yayın ve atıfların yanı sıra Avrupa Araştırma Konseyi projelerine katılım, Erasmus+ ve Horizon Europe (Ufuk Avrupa) faaliyetleri, mühendislik akreditasyonları, patent sayıları, sanayi iş birlikleri ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkı gibi stratejik başlıklar belirleyici rol oynuyor.